Apple a annoncé que trois versions de MacBook et deux versions de l'iPhone 8 Plus entrent dans la catégorie "Vintage" ou "Obsolète". Ce classement signifie que les réparations ne seront plus assurées par les magasins Apple ou ses prestataires agréés. Les modèles concernés incluent le MacBook Air 11 pouces (début 2015), le MacBook Pro 13 pouces (2017) et le MacBook Pro 15 pouces (2017), ainsi que l'iPhone 8 Plus 64 Go et 256 Go. La décision d'Apple intervient après plus de cinq ans (pour "Vintage") et sept ans (pour "Obsolète") de retrait de la vente des produits.

Quels sont les modèles Apple désormais considérés comme obsolètes ?

Les annonces d'Apple concernent principalement des MacBook et des iPhone.

Pour les ordinateurs portables, le MacBook Air 11 pouces (début 2015), le MacBook Pro 13 pouces (2017), et le MacBook Pro 15 pouces (2017) sont désormais classés obsolètes. Concernant les smartphones, ce sont les modèles iPhone 8 Plus 64 Go et 256 Go qui sont affectés. Ces modèles, prisés pour leur esthétique et leurs performances initiales, ne bénéficient plus de la garantie d'Apple, ce qui peut rendre les réparations plus compliquées et onéreuses.

Bien que cette décision d'Apple ait été anticipée, elle met en évidence l'importance de la durabilité des dispositifs technologiques et encourage les utilisateurs à envisager une transition vers des versions plus récentes pour un entretien optimal. Le support de ces appareils est ainsi définitivement terminé.

Quelles sont les conséquences de cette décision pour les utilisateurs ?

Le statut "Vintage" ou "Obsolète" indique que les réparations officielles ne sont plus assurées par Apple. Les pièces de rechange pour ces vieux modèles pourraient être rares, voire inexistantes. Pour les consommateurs, cela signifie un risque plus élevé de panne irréparable.

L'obsolescence programmée est une réalité du marché de la tech et ce genre de décision d'Apple, bien que regrettable, est courante. Il faut donc anticiper la durée de vie des appareils électroniques, avant même l'acquisition. Il est également conseillé de s'informer sur les réparations alternatives chez des techniciens indépendants. La maintenance de ces anciens appareils sera donc plus complexe.

Quelles solutions pour les utilisateurs touchés ?

Face à ce problème, plusieurs options s'offrent aux utilisateurs des modèles concernés. Le premier point est évidemment la transition vers un modèle plus récent. Les iPhone et MacBook les plus récents sont dotés de technologies plus avancées et offrent une durabilité supérieure. Cette alternative a un impact financier plus lourd, mais elle permet d'assurer un soutien plus solide et une disponibilité accrue des pièces.

Une autre option consiste à faire appel à des réparateurs non affiliés. Ces techniciens peuvent offrir des options de réparation, bien que les composants puissent être plus compliqués à se procurer. Enfin, certains utilisateurs peuvent choisir de conserver leurs appareils dans leur état actuel, en acceptant le risque d'une panne irréparable. Bien sûr, la prise de décision dépend du budget de chacun. Une mise à jour vers un modèle récent est une solution optimale pour bénéficier d'un service complet et durable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que signifie "Vintage" et "Obsolète" chez Apple ?

"Vintage" désigne un produit retiré de la vente depuis plus de 5 ans, mais moins de 7 ans. "Obsolète" signifie plus de 7 ans après la fin de la vente.

Où puis-je trouver des pièces détachées pour mon appareil obsolète ?

Il peut être plus difficile de trouver des pièces détachées pour des appareils obsolètes. Certains réparateurs indépendants pourraient les proposer, mais la disponibilité n’est pas garantie.

Que faire si mon appareil tombe en panne ?

Si votre appareil tombe en panne et est obsolète, vos options sont limitées. Vous pouvez chercher un réparateur indépendant, mais la réparation n’est pas toujours possible.