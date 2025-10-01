Apple et OpenAI ont officiellement demandé à un juge fédéral américain de rejeter la plainte déposée par xAI, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk. Ils soutiennent que leur partenariat n'est pas exclusif et que les allégations de concurrence déloyale sont sans fondement.

La tension monte d'un cran dans le bras de fer qui oppose Elon Musk aux géants de la tech. Apple et son partenaire OpenAI ont formellement déposé des requêtes pour faire invalider la plainte de xAI. Cette dernière les accuse de pratiques anticoncurrentielles visant à étouffer ses propres ambitions dans le secteur de l'IA.

Si le gros de la course à l'IA se joue dans les performances des modèles d'IA et l'accumulation d'infrastructures géantes, elle passe aussi pa l'intimidation et les accusations pouvant mener potentiellement à des procès.

Un partenariat au cœur des accusations

Le nœud du problème réside dans l'intégration de ChatGPT au sein de l'écosystème Apple, notamment dans les systèmes d'exploitation des iPhone, iPad et Mac (iOS / iPadOS et macOS).

Selon la plainte initiée en août par xAI, cet accord aurait pour conséquence de marginaliser ses propres produits, notamment l'application X et son agent conversationnel Grok, dans l'App Store.

La société d'Elon Musk estime que sans ce pacte, Apple n'aurait aucune raison de ne pas mettre en avant ses solutions, et réclame des milliards de dollars de dommages et intérêts.

Une défense fondée sur la non-exclusivité

La défense d'Apple et OpenAI est simple et directe : leur accord n'a rien d'exclusif. Les avocats de la firme de Cupertino ont martelé que cet argument était public et notoire, rappelant qu'Apple a clairement exprimé son intention de collaborer avec d'autres chatbots d'IA générative.

Pour eux, les allégations de xAI ne démontrent en rien de manière plausible comment l'intégration de ChatGPT pourrait concrètement nuire à la concurrence sur le marché.

Quel avenir pour la concurrence dans l'IA ?

Au-delà de cette querelle de titans, l'affaire soulève des questions fondamentales sur l'avenir du marché de l'IA. Le secteur, en croissance exponentielle, est le théâtre d'une course effrénée où les GAFAM cherchent à asseoir leur domination.

Si la plainte de Musk était validée, elle pourrait créer un précédent juridique majeur, redéfinissant les règles d'interaction et de compétition entre les entreprises. Ce bras de fer judiciaire n'est finalement que le reflet d'une tension plus large : comment garantir une concurrence saine et équitable quand une poignée d'acteurs contrôle les infrastructures technologiques clés ?

L'issue de ce procès, s'il a lieu (ce genre de procédure peut aussi trouver une issue à l'amiable) sera donc scrutée de près, car elle pourrait influencer les futures régulations et la dynamique d'un écosystème où l'innovation se heurte parfois à l'implacable réalité économique.