La bataille est lancée. Apple a déposé une plainte explosive contre le géant chinois Oppo. L'objet du litige : l'espionnage industriel. Apple accuse formellement Oppo d'avoir utilisé un de ses anciens ingénieurs pour voler des secrets commerciaux critiques, notamment ceux liés aux capteurs de l'Apple Watch.

L'affaire, qui se joue devant un tribunal de Californie, révèle les détails d'une opération apparemment bien orchestrée.

Comment le vol de données a-t-il été orchestré ?

Au cœur de l'affaire se trouve Chen Shi, un ancien ingénieur d'Apple. Selon la plainte, Shi, avant de quitter Apple pour rejoindre une filiale d'Oppo, aurait méthodiquement téléchargé 63 fichiers confidentiels depuis une base de données sécurisée.





Il aurait également multiplié les réunions avec les équipes techniques de l'Apple Watch pour "collecter autant d'informations que possible", notamment sur les technologies de suivi de la fréquence cardiaque.

Une "conférence" pour diffuser les secrets volés ?

L'histoire ne s'arrête pas au simple vol. Une fois chez Oppo, Chen Shi aurait donné une présentation à des centaines d'employés du groupe chinois. Le titre de cette conférence était sans équivoque : "Philosophie et méthodologie de R&D des capteurs Apple".





Apple affirme que Shi a utilisé des diapositives provenant directement de documents internes volés et a répondu à des questions précises sur la conception des capteurs. De son côté, Oppo nie et affirme que la présentation ne portait que sur des "principes d'ingénierie généraux".

Que réclame Apple à la justice ?

Apple demande des mesures fortes. La firme veut une injonction pour empêcher Oppo de développer des produits utilisant ces technologies. Plus radicalement, Apple demande à la cour "d'identifier et de mettre en quarantaine" tous les employés d'Oppo qui ont été exposés aux secrets volés, leur interdisant de travailler sur des "technologies concurrentes".





Apple accuse aussi Oppo d'avoir laissé Shi effacer les preuves de son système après le dépôt de la plainte. La justice a ordonné à Oppo de fournir tous les documents d'ici le 31 octobre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est Chen Shi ?

C'est un ancien ingénieur d'Apple, spécialisé dans les capteurs (notamment de fréquence cardiaque) de l'Apple Watch. Il est accusé d'avoir téléchargé 63 fichiers confidentiels avant de démissionner pour rejoindre Oppo.

Oppo a-t-il réagi officiellement ?

Oui. Oppo a déclaré avoir mené une enquête interne complète et n'avoir trouvé "aucune indication" que des secrets industriels d'Apple aient été reçus. L'entreprise affirme que la présentation de Shi ne contenait que des informations générales.

L'ingénieur accusé va-t-il témoigner ?

Chen Shi a accepté de témoigner, mais a demandé un report de sa déposition. Il invoque des raisons médicales et le stress causé par la procédure judiciaire.