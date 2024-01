Depuis plus de 10 ans, Samsung règne en maître sur le marché des smartphones en se positionnant comme leader des ventes après l'effondrement de Nokia à la suite de l'aventure Windows Phone.

L'année 2023 est à marquer d'une pierre blanche puisque, pour la première fois depus plus d'une décennie, le géant coréen n'est pas le plus gros vendeur de smartphones.

Cette place revient en effet à Apple pour quelques millions d'unités comptabilisées : 234,6 millions d'iPhone écoulés en 2023 contre 226,6 millions de smartphones Samsung.

Apple à la tête du marché

Le marché des smartphones est resté décroissant l'an dernier avec un total de 1,17 milliard d'unités écoulées, en recul de 3,2%, un volume parmi les plus bas depuis dix ans, même si des signes de reprise ont commencé à émerger sur le second semestre et laissent espérer une année 2024 plus positive.

Les analystes d'IDC notent que si cette croissance retrouvée vient surtout de smartphones Android d'entrée de gamme, le grand gagnant de l'année 2023 est bien Apple et ses iPhone, avec toujours cette capacité à attirer le public vers ses modèles les plus onéreux, en l'occurence ici l'iPhone 15 Pro Max qui reste le plus demandé de la gamme.

Apple a profité d'une croissance des ventes de plus de 3% en 2023 grâce aux iPhone 14 puis aux iPhone 15 quand Samsung a dans le même temps vu ses volumes reculer de 13,6%.

Le marché Android se diversifie

A distance, le groupe chinois Xiaomi conserve sa troisième place mondiale en 2023 malgré un recul de ses ventes de 4,7%. Derrière, Oppo a souffert de son désengagement sur les marchés européens. Il n'y a guère que la marque Transsion, peu connue en Europe, pour s'offrir une croissance de 30%.

Si cette position de numéro mondial des smartphones est une première pour Apple, la firme pourrait ne pas en profiter longtemps : il y a des signes de fort ralentissement des ventes en Chine sous la remontée du groupe chinois Huawei.

Samsung a par ailleurs eu à souffrir de l'évolution du marché Android avec la montée en puissance de plusieurs acteurs comme Honor, OnePlus et Google qui tendent à s'attaquer à des segments autrefois réservés à Samsung, comme les smartphones pliants.