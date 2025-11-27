Pour la première fois depuis 2011, Apple s'apprête à dépasser Samsung en volume de livraisons de smartphones en 2025. Portée par le succès de l'iPhone 17 et un cycle de renouvellement favorable, la firme de Cupertino pourrait asseoir sa domination sur le marché pour les années à venir, selon les analyses de Counterpoint Research.

Un changement de leadership se profile à l'horizon. Selon les prévisions du cabinet d'analyse, Apple est en passe de devenir le premier constructeur mondial de smartphones en termes de livraisons annuelles en 2025, une position que Samsung occupait sans interruption depuis 2011.

Les chiffres anticipés sont éloquents : la firme de Cupertino devrait expédier environ 243 millions d'iPhone, capturant 19,4 % du marché mondial, contre 235 millions d'unités pour son rival sud-coréen, qui détiendrait alors 18,7 % des parts.

Il est important de noter que les livraisons, qui correspondent aux appareils envoyés aux distributeurs, ne sont pas des ventes directes aux consommateurs. Elles restent néanmoins un indicateur clé de la demande et de la stratégie des fabricants.

Le succès retentissant de l'iPhone 17 comme catalyseur

Ce renversement de situation est principalement attribué à l'excellente dynamique de la gamme iPhone 17, lancée en septembre dernier. Le cabinet d'analyse évoque une saison des fêtes exceptionnelle, marquant un tournant majeur sur le marché des smartphones.

Les données confirment cette tendance : aux États-Unis, les ventes de la série iPhone 17 durant les quatre premières semaines ont surpassé de 12 % celles de la génération précédente. En Chine, un marché pourtant très disputé, la progression est encore plus nette avec une hausse de 18 % sur la même période.

Au-delà de l'accueil du public, un autre facteur fondamental explique cette embellie. Pour l'analyste Yang Wang de Counterpoint Research, le cycle de remplacement des appareils a atteint un point d'inflexion. De nombreux consommateurs ayant acheté un smartphone durant le pic de la pandémie sont désormais prêts à renouveler leur équipement.

Une stratégie à long terme pour consolider sa place

Plusieurs vents favorables devraient permettre à Apple de conserver cette avance jusqu'en 2029. L'un des piliers de cette prévision repose sur le gigantesque marché de l'occasion.

Entre 2023 et mi-2025, ce sont 358 millions d'iPhone de seconde main qui ont été vendus. Ces utilisateurs, déjà intégrés à l'écosystème iOS, représentent un vivier considérable de futurs acheteurs de modèles neufs.

La feuille de route de la marque semble également conçue pour pérenniser cette domination. Les analystes anticipent le lancement d'un modèle plus accessible, l'iPhone 17e, ainsi que l'arrivée d'un premier iPhone pliant d'ici fin 2026.

Une refonte majeure du design serait également prévue pour 2027, à l'occasion du 20ème anniversaire du smartphone. Cette diversification stratégique vise à capter la demande des consommateurs dans les marchés émergents et à renforcer la présence d'Apple sur le segment premium, anticipé comme le plus dynamique du secteur.

Samsung sous pression, mais pas hors course

Pour autant, Samsung ne reste pas inactif et devrait connaître une croissance honorable de près de 5 % de ses livraisons en 2025. Le géant coréen peut compter sur une chaîne d'approvisionnement résiliente et un pivot stratégique pour sa gamme Galaxy A, avec des spécifications renforcées et des prix compétitifs pour contrer la concurrence sur les marchés émergents.

Toutefois, ces efforts pourraient s'avérer insuffisants pour reprendre la première place. La principale difficulté pour Samsung réside dans la pression croissante exercée par les constructeurs chinois sur les segments de l'entrée et du milieu de gamme. Ces derniers, de plus en plus agressifs, grignotent des parts de marché là où Samsung a longtemps régné en maître.

La bataille pour la première place n'est donc pas terminée. Samsung prépare déjà la riposte avec sa future série Galaxy S26 et une nouvelle vague de modèles pliants.