Contre toute attente, l'iPhone 17 enregistre des ventes bien supérieures aux prévisions. Les analystes de Morgan Stanley et Seaport Research Partners revoient leurs objectifs à la hausse, y voyant un signe prometteur pour le cycle de l'iPhone 18, qui pourrait inclure le premier modèle pliable de la marque et assurer une croissance durable jusqu'en 2027.

La stratégie d'Apple, souvent perçue comme conservatrice, semble une fois de plus porter ses fruits. En misant sur des améliorations progressives plutôt que sur des changements drastiques, la firme de Cupertino parvient à convaincre sa base d'utilisateurs.

Les premiers retours du marché pour la nouvelle gamme iPhone 17 témoignent d'une dynamique commerciale solide, dépassant les projections initiales des experts.

Une demande plus forte que prévu

Plusieurs cabinets d'analyse financière, dont le réputé Morgan Stanley, ont récemment publié des notes d'investissement positives. Leurs conclusions sont unanimes : la demande pour les modèles iPhone 17 et iPhone 17 Pro est étonnamment robuste.

Cette performance suggère que la constance et la fiabilité restent des arguments de vente puissants, suffisants pour déclencher des cycles de renouvellement même sans refonte visuelle majeure, même si la série iPhone 17 a remodelé le bloc photo sur la majorité des modèles.

Cette dynamique est d'autant plus notable que certains modèles, comme l'iPhone Air, n'ont pas encore été lancés sur des marchés clés comme la Chine, laissant une marge de progression potentielle.

La fidélité, l'arme secrète d'Apple ?

Au-delà du produit lui-même, c'est tout l'écosystème d'Apple qui démontre sa force. Jay Goldberg, analyste chez Seaport Research Partners, qualifie le modèle économique de l'entreprise de "collant". Une fois qu'un utilisateur possède un iPhone, la probabilité qu'il adopte d'autres produits et services de la marque augmente de manière significative.

Avec une base installée de près de 1,4 milliard d'utilisateurs, cet effet de réseau est colossal. Même si les ventes globales ont stagné ces dernières années, la capacité d'Apple à monétiser cette base, notamment via son pôle Services, devenu la deuxième source de revenus, lui assure une résilience remarquable.

L'iPhone 18 déjà en ligne de mire

Ce succès précoce de l'iPhone 17 a une implication majeure : il crée un élan particulièrement favorable pour le lancement de l'iPhone 18 l'année prochaine. Les analystes sont déjà très optimistes, anticipant un cycle de renouvellement massif. Une grande partie des utilisateurs possède en effet des appareils vieillissants, ce qui les rend plus enclins à passer à un nouveau modèle.

Les rumeurs évoquent une gamme élargie à six appareils pour l'iPhone 18, incluant surtout le très attendu premier iPhone pliable de la marque. Cette combinaison pourrait, selon Morgan Stanley, soutenir une croissance soutenue des revenus jusqu'en 2027, et ce, avant même de prendre en compte l'impact d'une future stratégie IA plus affirmée.