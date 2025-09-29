Promis, reporté, puis devenu une source d'embarras en interne, le "nouveau Siri" est l'une des plus grandes arlésiennes d'Apple. Alors que l'entreprise est à la traîne dans la course à l'IA générative, elle semble enfin passer la seconde.

C’est dans ce contexte tendu que de nouvelles informations du journaliste Mark Gurman lèvent le voile sur une application interne, nom de code "Veritas", conçue pour tester à grande échelle les futures capacités de l'assistant.

Qu'est-ce que "Veritas", l'application de test secrète d'Apple ?

Il ne s'agit pas d'une application destinée au grand public, mais d'un "bac à sable" interne, une sorte de ChatGPT réservé aux employés d'Apple. L'objectif de Veritas est simple : évaluer en conditions réelles ce que le futur Siri pourra faire. Et les promesses sont ambitieuses. L'application serait capable de comprendre des requêtes complexes et d'effectuer des actions directement dans les applications de l'utilisateur :





Retrouver une chanson spécifique dans la bibliothèque musicale.

Chercher et résumer un e-mail précis.

Effectuer une retouche photo sur simple commande vocale.

C'est la première fois qu'Apple teste à une telle échelle un assistant capable de comprendre le contexte personnel de l'utilisateur, marquant une étape décisive dans la refonte d'Apple Intelligence.

Comment cette nouvelle version de Siri va-t-elle fonctionner ?

Le nouveau moteur de l'assistant, nom de code Linwood, repose sur une architecture hybride qui combine les modèles d'Apple avec la puissance d'un partenaire externe, très probablement Google Gemini. Cette collaboration, déjà évoquée par le passé, permettrait à Apple de rattraper son retard technique tout en gardant la maîtrise de l'interface et de l'expérience utilisateur.

Des traces de cette intégration ont d'ailleurs été repérées dans le code de la bêta d'iOS 26.1, via un système appelé "Model Context Protocol" (MCP). En clair, le visage de Siri resterait celui d'Apple, mais son cerveau pourrait bien être en partie "Made by Google".

Quand peut-on espérer voir arriver ce nouveau Siri ?

Initialement attendue pour cette année, la refonte majeure de Siri serait désormais programmée pour une sortie en mars 2026. Ce nouveau calendrier, révélé par Mark Gurman, coïncide avec les ambitions d'Apple de lancer son propre moteur de recherche conversationnel, un concurrent direct de Perplexity.

Pour Apple, l'enjeu est colossal : après des années de promesses non tenues, un nouvel échec ou un report supplémentaire serait dévastateur pour son image d'innovateur. Le lancement de ce Siri 2.0 est donc devenu un test de crédibilité pour toute la stratégie IA de la firme.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'application Veritas sera-t-elle disponible pour le grand public ?

Non, Veritas est strictement un outil de développement interne. Il n'est pas prévu qu'elle soit publiée sur l'App Store. Les fonctionnalités testées via Veritas seront, à terme, directement intégrées dans Siri sur l'ensemble de l'écosystème Apple.

Le nouveau Siri sera-t-il entièrement développé par Apple ?

Probablement pas. Tout indique qu'Apple a choisi une approche hybride. Si la base logicielle (nom de code Linwood) est développée en interne, elle serait complétée par un modèle de langage plus puissant d'un partenaire, vraisemblablement Google Gemini, pour les tâches les plus complexes.

Quelles nouvelles actions concrètes Siri pourra-t-il effectuer ?

Le nouveau Siri pourra interagir directement avec le contenu de vos applications. Par exemple, vous pourrez lui demander de "retoucher la dernière photo que j'ai prise en la rendant plus lumineuse", de "retrouver l'e-mail de confirmation de ma commande Amazon" ou de "lancer la playlist que j'écoute le matin".