Une rumeur initiée par le Financial Times annonçait le départ imminent de Tim Cook de son poste de PDG d'Apple. Cependant, le journaliste Mark Gurman, de l'agence Bloomberg, a rapidement et fermement démenti cette information, indiquant qu'un tel changement de direction n'est pas à l'ordre du jour à court terme.

Selon le quotidien, Apple intensifiait les préparatifs pour la succession de son PDG, Tim Cook, allant jusqu'à envisager un départ dès le début de l'année 2026.

Une telle annonce aurait permis à la firme de Cupertino d'organiser une transition en douceur avant ses grands rendez-vous annuels, notamment la conférence des développeurs (WWDC) en juin et la présentation des nouveaux iPhone en septembre.

Un démenti rapide et sans équivoque

Face à ces spéculations qui ont rapidement fait le tour du monde, la réponse ne s'est pas fait attendre. Le journaliste Mark Gurman, dans sa newsletter Power On, a qualifié le rapport de "prématuré" et "tout simplement faux".

Selon lui, il n'y aurait que très peu de signes en interne suggérant un départ imminent du dirigeant emblématique. Il se dit même qu'il serait "choqué" si Tim Cook venait à quitter ses fonctions dans le calendrier évoqué par le journal économique.

Pourquoi Tim Cook reste-t-il à la barre ?

Arrivé à la tête d'Apple en août 2011, Tim Cook, aujourd'hui âgé de 65 ans, a fait passer la valorisation de l'entreprise de 350 milliards à plus de 4 000 milliards de dollars. Un bilan qui parle de lui-même.

Fort de ce succès incontestable, il aurait "gagné le droit" de décider lui-même de son avenir. Gurman souligne que Cook n'est absolument pas poussé vers la sortie et qu'il souhaite encore superviser le lancement de plusieurs projets stratégiques, notamment dans le domaine très attendu de la réalité étendue.

L'après-Cook se prépare, mais sans précipitation

Si le départ n'est pas pour demain, la question de la succession reste bien réelle au sein de la direction. Le nom qui revient avec le plus d'insistance est celui de John Ternus, l'actuel vice-président senior en charge de l'ingénierie matérielle.

Il est largement perçu dans l'écosystème comme le successeur le plus probable et le plus légitime pour prendre les rênes. Quand il quittera son poste de PDG, Tim Cook devrait toutefois conserver une influence majeure, potentiellement en devenant président du conseil d'administration.

Son départ, qui pourrait survenir à un horizon plus lointain comme 2029, ne signifierait donc pas une rupture totale avec la firme qu'il a menée aux sommets, tout en occupant un poste moins exposé.