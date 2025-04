Le casque de réalité mixte Apple Vision Pro doit transformer notre approche de l'informatique nomade, tout comme le casque HoloLens de Microsoft prétendait le faire il y a quelques années.

La première version du produit a été produite en quantités limitées et proposée à un tarif elevé de 3500 dollars / 4000 euros qui n'a pas permis au grand public de véritablement découvrir son potentiel sinon au travers des tests presse et d'utilisateurs reconnaissant du potentiel mais pas toujours conquis.

L'Apple Vision Pro a plus tenu du démonstrateur destiné aux développeurs pour en explorer les possibilités et préparer les applications de demain et le casque, annoncé en juin 2023, lancé quelques mois plus tard aux Etats-Unis puis à l'été 2024 en Europe, a finalement cessé d'être produit fin 2024.

Une variante plus légère et moins chère - en théorie

Apple l'a promis, le Vision Pro n'est que le premier d'une lignée de produits qui exploreront cet univers et il se murmure déjà qu'une ou plusieurs suites lui seront données en tenant compte des premiers retours.

Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman apporte quelques détails dans sa newsletter Power On en affirmant qu'Apple travaille bien sur un nouveau modèle de casque de réalité mixte qui s'annonce plus léger et moins onéreux que la version originale.

Le poids était l'une des critiques ressortant des tests dans la mesure où le casque est censé pouvoir être porté plusieurs heures durant la journée. Baisser le prix reste le meilleur moyen d'attirer plus de monde et alors que le casque Meta Quest 3, qui offre déjà une bonne expérience de réalité virtuelle et mixte, est proposé à 500 dollars seulement.

Mais sur ce point, les hausses de tarifs douaniers décidées par Donald Trump risquent bien d'empêcher toute marge de manoeuvre sur ce point si les appareils électroniques et les composants venus de Chine restent lourdement surtaxés.

Un Apple Vision 2 Pro filaire ?

Un second casque serait en développement avec notamment la capacité de pouvoir être relié par un câble à un MacBook pour réduire les temps de latence dans les applications.

Ce second modèle serait l'Apple Vision Pro 2 évoqué précédemment et, comme les Google Glass avant lui, il serait plus spécifiquement tourné vers le monde professionnel éventuellement insatisfait des performances en fonctionnement sans fil et pour les applications critiques.

On pense notamment à l'utilisation du casque Vision Pro dans des opérations chirurgicales ou bien pour des simulateurs de vol nécessitant de grosses bandes passantes.