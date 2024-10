En présentant son casque de réalité mixte HoloLens, Microsoft espérait être à l'avant-poste d'une révolution dans l'usage de l'informatique. En transformant l'expérience traditionnelle du clavier / souris et de l'écran par un véritable ordinateur porté dans un bandeau et piloté par des écrans miniaturisés et des gestuelles, la firme de Redmond voulait donner l'aperçu d'un futur.

Comme souvent, l'idée était sans doute un peu trop novatrice et la technique pas assez évoluée pour assurer une expérience utilisateur de qualité et un tarif qui ne le cantonne pas au champ expérimental.

L'idée n'est pas totalement dénuée de sens et un géant comme Apple l'a même reprise pour son propre casque de réalité mixte Apple Vision Pro qui veut aussi révolutionner l'usage de l'informatique.

Le casque militaire IVAS survivra-t-il à l'arrêt de HoloLens 2 ?

Mais pour Microsoft, l'aventure est terminée. La firme a annoncé la fin de vie (et du support) du casque HoloLens 2 sans évoquer de suite à lui donner. Le seul espoir vient de l'annonce d'un contrat à 22 milliards de dollars pour développer une nouvelle version IVAS (Integrated Visual Augmentation System) de son casque destinée à l'armée américaine.

Cette perspective n'irait toutefois pas de soi et même ce contrat pourrait finir par tomber à l'eau, suggère Business Insider. S'il est officiellement question d'intégrer une couche d'intelligence artificielle pour aider à trier les informations et mettre en valeur les données importantes affichées par le casque sur un champ de bataille, il y aurait en réalité peu d'efforts à attendre en matière d'évolution proprement dite du casque, déjà critiqué dans sa première version IVAS pour son inconfort et ses capacités limitées.

Microsoft ne souhaiterait plus investir dans des innovations pour le casque IVAS et ne prévoirait que de légères améliorations au design existant, à la demande de l'armée et en la faisant payer pour ces changements.

Une relance par l'IA avec Anduril

Une partie des ressources attribuées au développement du casque HoloLens et à sa déclinaison IVAS auraient déjà été redistribuées sur d'autres projets, mettant en danger la pérennité du nouveau contrat, indique encore Business Insider.

C'est que Microsoft a déjà dépensé des centaines de millions de dollars en R&D sur le sujet ces dernières années. Le casque HoloLens lui aurait fait perdre de l'ordre de 5 milliards de dollars, faute d'avoir rencontré le succès espéré.

HoloLens 2

L'ajout d'une couche d'intelligence artificielle sauvera-t-elle le projet ? Le partenariat avec la firme Anduril permettra d'ajouter la plate-forme Lattice à bord du casque avec ses différentes capacités de traitement, notamment de computer vision.

Palmer Luckey, cofondateur d'Anduril (après avoir été patron d'Oculus racheté par Facebook / Meta), a en tous les cas présenté le projet d'IVAS avec Microsoft comme une priorité pour son entreprise.