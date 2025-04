Le casque de réalité mixte Apple Vision Pro est sans doute l'un des derniers grands projets de Tim Cook, CEO d'Apple, avec la volonté d'en faire un nouveau produit de rupture digne de l'iPhone.

Cette première génération a plutôt tenu du démonstrateur technologique pour les développeurs et son tarif élevé n'était pas fait pour assurer une adoption de masse. Le grand public a donc très peu pu goûter aux joies d'un casque de réalité mixte souhaitant faire la jonction entre les différents produits d'Apple et redéfinir l'informatique en mode nomade.

Si le casque Vision Pro est déjà en fin de carrière et n'est plus produit, Apple a rappelé son intention de laisser vivre ce segment au travers de plusieurs générations à venir.

Un nouveau casque déjà en production

La prochaine pourrait arriver dès cette année, ou au moins être annoncée au second semestre, et les rumeurs indiquent que le nouveau casque pourrait être plus abordable en abandonnant certaines fonctionnalités comme l'EyeSight qui permet de conserver un contact visuel grâce à un affichage sur la partie extérieure du casque.

Et la production d'un casque Apple Vision Pro 2 (dénomination non officielle et peut-être incorrecte) aurait déjà démarré, selon des rumeurs en provenance de Chine. Le site IT Home relève qu'au moins une partie des composants, comme les affichages, la coque et certains composants électroniques passeraient dès à présent en phase de production de masse.

Les rumeurs se contredisent concernant le produit (variante plus abordable, modèle de nouvelle génération) et son timing (cette année, la suivante, en 2027...), ce qui rend le décryptage de la stratégie Apple compliqué.

Pour quel public ?

Une nouvelle version pourrait profiter d'un processeur Apple Mx plus récent et de l'intégration de l'environnement Apple Intelligence. A plus long terme, la firme californienne envisagerait d'y intégrer son modem 5G Apple Cx pour le rendre autonome.

En juin prochain, la conférence développeurs annuelle WWDC 2025 dévoilera iOS 19 dont il se dit que l'OS mobile profitera d'une refonte en profondeur et d'une interface dont le style se rapprocherait justement de watchOS, l'interface de l' Apple Vision Pro.

Ce pourrait aussi être le temps d'une annonce pour un nouveau casque de réalité mixte, après l'annonce en juin 2023 de l'Apple Vision Pro lancé quelques mois plus tard aux Etats-Unis puis ailleurs.