Plus d'un an après son officialisation et plusieurs mois après son lancement aux Etats-Unis, le casque de réalité mixte Apple Vision Pro, dernier grand projet soutenu par Tim Cook, s'apprête à élargir sa diffusion à plusieurs pays, dont la France.

Ce 12 juillet, il sera possible d'acquérir le gadget proposant une nouvelle vision de l'information sur le marché français au prix de 3999 euros. Un tarif élevé qui rappelle que cette première génération est avant tout un produit destiné à explorer un nouveau domaine et qui cherche d'abord à convaincre les développeurs et les entreprises.

Offrant des usages de productivité et de divertissement, il pourrait finir par remplacer les autres appareils électroniques dans de futures générations et mettre toutes les informations et les interactions nécessaires devant les yeux des utilisateurs.

Les ventes de l'Apple Vision Pro en retrait aux Etats-Unis

La vision est ambitieuse et la réalisation n'est pas encore parfaitement aboutie, ce que reconnaît d'ailleurs Apple en estimant qu'il faudra plusieurs générations de ce type de produit pour arriver à concrétiser et maîtriser les fondamentaux de cette informatique de demain.

Mais pour y parvenir, il faut encore que le public y adhère. Or, selon des données compilées par le cabinet d'études IDC, les ventes aux Etats-Unis du casque Apple Vision Pro ont très vite dégringolé passé le moment de curiosité de sa découverte.

Les analystes estiment qu'Apple n'a toujours pas atteint les 100 000 unités écoulées et que les ventes vont reculer de 75% dans le trimestre en cours. Dès lors, l'objectif d'un volume de 500 000 unités vendues sur 2024 semblent difficiles à atteindre.

Un casque plus abordable est-il la clé du succès ?

L'ouverture à de nouveaux marchés va redonner un peu d'air aux ventes mais, à près de 4000 euros l'unité (beaucoup plus cher que d'autres casques VR du marché) pour un produit encore très expérimental, une forte progression des volumes n'est pas garantie.

Pour IDC, le lancement d'un modèle plus abordable en 2025 pourrait relancer l'intérêt pour le Vision Pro mais la masse critique de consommateurs à convaincre, au-delà des early adopters qui l'ont déjà acheté (et pour certains presque aussitôt revendu), n'est pas encore à portée de regard.

Encore faudra-t-il que les concessions réalisées ne soient pas trop pénalisantes par rapport à l'original pour lui conserver tout son intérêt.

Il reste qu'Apple n'a pas caché que son casque de réalité mixte est un produit dont le développement se joue sur un temps long, avec des technologies très innovantes qu'il faut apprendre à maîtriser. Encore faudra-t-il qu'il y ait un public au bout.