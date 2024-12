Avec le casque Vision Pro, Apple fait une incursion dans la réalité mixte avec un gadget ambitieux visant à transformer notre approche de l'informatique à base de smartphones et d'ordinateurs.

Le casque connecté est plus qu'un simple affichage déporté en embarquant sa propre capacité de calcul et sa batterie, ainsi qu'un ensemble de capteurs épiant le regard et les geste pour répondre au doigt et à l'oeil ainsi que pour prendre en compte l'environnement immédiat.

Apple y a ajouté la fonction EyeSight pour maintenir le lien du regard avec les autres personnes autour et tenter d'ancrer le produit dans le quotidien, pour du divertissement ou de la productivité.

Le prix de l'appareil (3500 dollars / 4000 €) le met pour le moment hors de portée du grand public, au-delà de la pertinence des usages proposés et du confort du dispositif.

Le casque Vision Pro, une première approche

Cette première mouture reste avant tout destinée aux développeurs et aux entreprises explorant le concept pour imaginer les killer apps qui rendront un tel gadget indispensable.

L'étape logique sera sans doute de proposer une variante du casque Vision Pro dans une version allégée de certaines fonctionnalités pour permettre d'en baisser le prix et de toucher un plus large public.

Ray-Ban Meta

A plus long terme, c'est le design même du produit qui pourrait être remis en question. Porter l'équivalent d'un gros masque de ski en permanence n'est sans doute pas la solution idéale pour faire oublier sa présence et une prochaine étape pourrait passer par la miniaturisation via le développement de lunettes connectées de réalité augmentée.

Les limitations techniques sont encore importantes pour assurer le développement d'un tel produit et le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, suggère qu'un tel gadget, s'il est en cours de développement chez Apple, ne verrait pas le jour avant trois à cinq années.

Il relève qu'Apple chercherait à faire de ces lunettes AR un véritable objet du quotidien, tout en essayant de maintenir un compromis entre l'intégration de fonctionnalités et le prix.

Des lunettes AR chez Meta et Apple, mais pas pour tout de suite

Sans un tarif adéquat, les lunettes de réalité augmentée ou mixte resteront comme l'actuel Vision Pro un objet de curiosité ou d'early adopters sans traction du marché derrière.

On peut aussi déjà imaginer les appels du pied avec le secteur du design et de la mode, comme Apple l'a déjà fait avec la montre connectée Apple Watch, pour susciter le désir.

Lunettes connectées Xreal One

Le segment des lunettes connectées commence toutefois déjà à faire du bruit. Dotées seulement de fonctions audio et de commandes vocales ou associées à un ou deux mini-écrans de projection, les lunettes connectées intéressent de plus en plus de monde et pourraient devenir le prochain gadget tendance, après les écouteurs sans fil et les montres connectées.

Tandis que Samsung pourrait dévoiler un projet Samsung XR en début d'année prochaine, les Ray-Ban Meta, avec leur capteur photo et la possibiltié d'utiliser Meta AI, montre sans doute la voie.

Meta a par ailleurs présenté un concept de lunettes de réalité augmentée Orion prometteur et qui préfigure potentiellement ce que cherche à faire également Apple, mais qui n'est là encore qu'un joli projet sans concrétisation commerciale proche.

En attendant, différents acteurs proposent des lunettes connectées intégrant ou non un écran et offrant une fenêtre sur le monde numérique, à l'image de des gadgets de marques comme Xreal ou AirGo, quand les fabricants de smartphones tels que Samsung, Huawei ou Xiaomi, ne cherchent pas le prochain gadget pour accompager leurs smartphones, sans doute avec l'intelligence artificielle en renfort.