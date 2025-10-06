Apple a mis à jour sa montre connectée la plus populaire, l'Apple Watch SE. La troisième génération, lancée mi-septembre 2025, arrive avec des fonctionnalités jusqu'alors réservées aux modèles supérieurs, sans pour autant faire exploser son prix.

Est-ce suffisant pour éclipser sa prédécesseure, l'Apple Watch SE 2, qui reste une option très attractive ? Comparons les points essentiels pour y voir plus clair et vous aider à choisir.

L'écran Always-On : un confort visuel qui change tout ?

La différence la plus flagrante au premier coup d'œil est l'arrivée de l'écran Always-On (toujours activé) sur la SE 3. Fini le rectangle noir au poignet qui vous oblige à lever le bras pour simplement consulter l'heure.





Cette fonctionnalité transforme radicalement l'usage quotidien. La montre devient plus discrète et pratique, permettant de jeter un œil aux informations en réunion ou pendant une séance de sport sans geste ostentatoire. C'est un vrai gain en confort qui rapproche l'expérience de celle d'une montre traditionnelle, un luxe que la SE 2 ne peut pas offrir.

Puce S10 et nouveaux gestes : que gagne-t-on en performance ?

Sous le capot, le bond en avant est tout aussi significatif. La SE 3 embarque la puce S10, la même qui propulse les récentes Watch Series 11 et Ultra 3. Par rapport à la puce S8 de la Watch SE 2, le gain en fluidité est notable, avec des applications qui se lancent plus vite et une interface plus réactive.





Mais ce surcroît de puissance débloque surtout des usages impossibles sur l'ancienne génération. Les requêtes Siri sont désormais traitées en local, pour des réponses quasi instantanées, et le geste "double toucher" permet de piloter la montre sans même effleurer l'écran. L'expérience utilisateur devient plus magique et intuitive.

Le suivi de santé : la SE 3 devient-elle un vrai coach bien-être ?

C'est peut-être là que le fossé se creuse le plus entre les deux générations. L'Apple Watch SE 3 s'enrichit de capteurs de santé avancés, la faisant passer d'un simple tracker d'activité à un véritable partenaire bien-être. Elle intègre désormais la détection de l'apnée du sommeil, une fonctionnalité cruciale qui analyse les perturbations respiratoires nocturnes.





Le capteur de température fait également son apparition. Principalement utilisé pour le suivi du cycle menstruel, il offre aussi une analyse plus fine de votre état de santé général. La Watch SE 2, de son côté, se contente des fondamentaux comme le suivi du rythme cardiaque et de l'activité physique.

Autonomie, stockage et 5G : les petits plus qui facilitent la vie ?

Si l'autonomie officielle de 18 heures reste inchangée, la SE 3 introduit une nouveauté qui change la donne : la charge rapide. Elle peut récupérer 80 % de sa batterie en seulement 45 minutes, un avantage décisif pour ceux qui la portent la nuit. La capacité de stockage est également doublée, passant à 64 Go, ce qui est idéal pour emporter plus de musique et de podcasts. Enfin, les modèles cellulaires de la SE 3 sont compatibles avec la 5G, assurant une connexion plus véloce loin de l'iPhone. Autant de petites améliorations de confort qui, mises bout à bout, modernisent considérablement l'expérience.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'Apple Watch SE 2 est-elle toujours un bon achat en 2025 ?

Absolument. Si votre budget est plus serré et que les nouvelles fonctions de santé ou l'écran toujours activé ne sont pas des priorités pour vous, l'Apple Watch SE 2 reste une excellente montre connectée. Elle offre l'essentiel de l'expérience Apple Watch à un tarif très compétitif.

Le surcoût de la SE 3 est-il justifié ?

Oui, si vous cherchez une expérience plus moderne et complète. L'écran Always-On, les performances de la puce S10, les gestes sans contact et surtout les capteurs de santé avancés représentent une réelle montée en gamme. La différence de prix semble justifiée au vu de l'écart technologique entre les deux modèles.

Le design des montres a-t-il changé ?

Non, le design extérieur de l'Apple Watch SE 3 est quasiment identique à celui de la SE 2. Elle conserve les mêmes tailles de boîtier (40 mm et 44 mm) et la même esthétique générale. Les améliorations sont purement internes, ce qui garantit également la compatibilité avec tous les bracelets existants.