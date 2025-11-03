Vidéoprojecteur portable JMGO PicoPlay+

Grâce à sa source lumineuse LED de 450 ISO Lumens, il projette une image Full HD 1080p claire et détaillée, même en mode vertical : il suffit de faire pivoter l’appareil pour passer instantanément d’un format portrait à paysage.

Son haut-parleur intégré de 8 W permet de l’utiliser comme une enceinte Bluetooth autonome pour écouter vos musiques sans avoir besoin d’écran. Avec Google TV intégré, le PicoPlay+ donne accès à plus de 10 000 applications et offre une navigation fluide grâce à ses 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne.

Intelligent et pratique, il intègre des fonctions avancées telles que la mise au point automatique, la correction automatique de l’image (-6° à +82°), l’ajustement automatique de la luminosité et une protection oculaire. Alimenté en USB-C, il peut être complété par une base batterie optionnelle offrant jusqu’à 2h30 d’autonomie.

Vous pouvez retrouver le JMGO PicoPlay+ à 389,99 € au lieu de 429,99 € en ce moment chez Darty.



