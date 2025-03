Après plus de 10 ans d'évolution de la gamme Apple Watch, une version spéciale sports extrêmes a été proposée avec le modèle Apple Watch Ultra. Dotée d'un boîtier renforcée, profitant d'une autonomie étendue et riche en capteurs de suivi de l'activité quotidienne et sportive, elle veut être le compagnon des aventures en extérieur.

Pour sa troisième génération, la montre Apple Watch Ultra pourrait gagner de nouvelles connectivités sans fil. Déjà compatible GNSS multi-bande, WiFi, Bluetooth, UWB, paiement sans contact Apple Pay et selon les versions 4G LTE, elle offre déjà un vaste panel de possibilités.

Mais selon les dernières rumeurs et reprises par l'agence Bloomberg, la prochaine version devrait s'étoffer en matière de connectivités avec deux nouveautés. Tout d'abord, elle devrait passer à une compatibilité cellulaire 5G.

La 5G dans les accessoires, après des années en 4G LTE

Maintenant que la firme de Cupertino dispose de son propre modem 5G Apple C1, on peut s'attendre à le retrouver dans des nombreux produits de la marque, au-delà de sa première apparition au sein de l'iPhone 16e.

Le passage à la 5G est dans l'air du temps, maintenant que les réseaux sont largement déployés et migrent vers la 5G+ (avec coeur de réseau 5G) et il est logique que les gadgets finissent par y recourir eux aussi maintenant que les smartphones sont couramment équipés, apportant plus de débit et moins de latence.

Pour ne pas pénaliser l'autonomie, la montre Apple Watch Ultra 3 utiliserait une 5G Redcap (Reduced Capacity) conçue pour l'internet des objets (IoT), ce qui permettra de trouver un équilibre entre performances et consommation d'énergie.

La communication satellite, lien vital pour les sports extrêmes ?

L'autre nouveauté de la montre connectée Apple Watch Ultra concernerait le support des communications par satellite, un autre enjeu du moment. Les iPhone en sont capables depuis l'iPhone 14 pour des communications d'urgence mais Apple a annoncé depuis son intention de permettre des communications satellite avec l'application Messages depuis iOS 18.

L'Apple Watch Ultra 3 pourra donc en principe recevoir SMS et messsages à tout moment et même sans couverture cellulaire, sous réserve d'avoir un ciel dégagé pour accéder aux signaux satellite, que ce soit pour donner des nouvelles à ses proches ou appeler les secours en cas de problème dans des lieux hostiles ou isolés.

Avec ces nouveautés, la montre Apple Watch Ultra pourrait être plus que jamais l'accessoire des sports extrêmes, la sécurité en plus. Tout ceci demande toutefois à être confirmé officiellement. L'Apple Watch Ultra 3 devrait être annoncée en septembre prochain, avec la nouvelle série iPhone 17.