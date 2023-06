En septembre 2022, Apple a concrétisé la rumeur d'une montre connectée Apple Watch spécifiquement destinée aux activités en extérieur en dévoilant l'Apple Watch Ultra aux côtés de la gamme Apple Watch Series 8.

Imposante, résistante, étanche, elle vient occuper l'espace spécifique des montres sportives premium et intègre un grand nombre de fonctionnalités de suivi d'activité quotidienne et surtout sportive avec des modes spécifiques et des bracelets adaptés au type d'activité.

Proposée à partir de 1000 euros, elle ouvre le bal d'une segmentation Ultra qui pourrait se retrouver dans d'autres produits de la marque, à commencer par l'iPhone.

Et la montre Apple Watch Ultra ne semble pas être un simple coup d'éclat. Déjà se profile la rumeur d'une montre Apple Watch Ultra 2 qui serait lancée dès cette année en même temps que la gamme iPhone 15 cet automne.

Déjà une nouvelle génération Ultra

Elle accompagnerait le lancement des montres connectées Apple Watch Series 9 également attendues dans cette fenêtre de lancement potentiel, indique le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, dans sa newsletter Power On.

Aucun détail n'est donné sur les caractéristiques de la nouvelle montre connectée mais on peut penser qu'Apple va chercher à corriger les défauts de jeunesse de cette montre atypique.

Une rumeur en début d'année a suggéré qu'elle pourrait être encore plus grande que le modèle actuel déjà conséquent, avec un écran de 2,1 pouces (au lieu de 1,9 pouce) et un boîtier de 50 mm (au lieu de 49 mm).

Les analystes débatent encore de la possibilité de l'intégration d'un affichage micro-LED sur la montre connectée, en remplacement de l'OLED, mais cette transition pourrait ne pas se faire avant 2024.

Un iMac (Pro) 30 pouces dans les tuyaux

Le même Mark Gurman affirme qu'Apple prépare un nouvel iMac dont la diagonale d'écran pourrait atteindre 30 pouces. Il s'agira peut-être du fameux iMac Pro un temps pressenti mais finalement jamais annoncé.

Enfin, pour ce qui est de la puce Apple M3 et des premiers MacBook (Air) et MacBook Pro équipés, il ne faudra sans doute rien attendre cette année ni même au début 2024, ce qui semble confirmer un cycle sur deux ans.

La puce devrait se retrouver à bord d'une prochaine génération d'iMac qui ne passeront donc jamais par la case M2.