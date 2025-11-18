C'est la trajectoire que personne n'avait vue venir. ARC Raiders, le shooter d'extraction d'Embark Studios, continue son ascension fulgurante. Loin de s'essouffler après un lancement record (100 000 joueurs en 30 minutes), le jeu confirme.

Il vient de battre son propre pic de fréquentation pour le troisième week-end consécutif. C'est plus qu'un succès, c'est un phénomène qui se construit, profitant étonnamment de la faiblesse des géants.

Quelle est l'ampleur de ce nouveau record ?

Les chiffres sont têtus. Ce dimanche 16 novembre, ARC Raiders a enregistré un pic de 481 966 joueursconnectés en même temps sur Steam (selon SteamDB). C'est une croissance constante : 354k le 2 novembre, 462k le 9 novembre.

Le lancement de la nouvelle carte "Stella Montis" la semaine dernière a clairement contribué à ce pic. Ce n'est pas un feu de paille. L'éditeur Nexon (propriétaire d'Embark Studios) a confirmé le 11 novembre que le jeu avait déjà dépassé les 4 millions d'exemplaires vendus et réunissait plus de 700 000 joueurs actifs en simultané, toutes plateformes confondues.

Comment s'en sort la concurrence ?

C'est là que le succès d'ARC Raiders devient spectaculaire : il n'est pas seul. Il fait face aux plus gros mastodontes de l'année. Call of Duty: Black Ops 7, sorti le 14 novembre, fait un démarrage timide sur Steam (100 332 joueurs max ce dimanche, contre 306 460 pour Black Ops 6 l'an dernier).

Même Battlefield 6, après un pic initial très élevé (747k), voit son audience décliner là où celle d'ARC Raiders augmente. Le bouche-à-oreille et l'échec d'accueil de la version 1.0 d'Escape from Tarkov semblent profiter pleinement à Embark Studios.

Ce succès peut-il durer ?

Les jeux-services sont généralement assez instables. Un succès rapide ne garantit jamais la stabilité à long terme. Cependant, ARC Raiders a des signaux positifs : une communauté très active (le premier événement communautaire a été fini en 24h) et une présence constante dans les tendances Steam.

La trajectoire est inverse de celle de ses concurrents. Embark Studios tient peut-être sa nouvelle licence forte, malgré la polémique initiale sur l'utilisation de l'IA pour certaines voix. Pour l'instant, tous les signaux sont au vert.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le succès ne concerne-t-il que Steam ?

Non. Les 481 966 joueurs sont le record sur Steam uniquement. Le studio a confirmé plus de 700 000 joueurs en simultané (toutes plateformes confondues) dès le 11 novembre.

Pourquoi Call of Duty: Black Ops 7 démarre-t-il si bas ?

C'est timide sur Steam. Il faut rappeler que la majorité de la communauté CoD est sur consoles (PS5, Xbox). Cependant, ce chiffre Steam est trois fois inférieur à celui de l'opus 2024, montrant un lancement médiatique difficile face à la concurrence féroce d'ARC Raiders et Battlefield 6.

C'est quoi un shooter d'extraction ?

C'est un genre (popularisé par Escape from Tarkov) où le but n'est pas seulement de tuer, mais de survivre, récupérer du butin (loot) et réussir à "s'extraire" de la carte vivant avec son équipement.