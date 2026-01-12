Lancé en octobre 2025, le jeu de tir et d'extraction ARC Raiders a rapidement conquis des millions de joueurs. Pour maintenir l'engagement des plus dévoués, le studio a introduit une mécanique audacieuse : le "Projet Expédition", un "wipe" de compte optionnel. Les premiers chiffres viennent de tomber, et ils sont significatifs. Un peu plus d'un million de joueurs ont franchi le pas.

En quoi consiste exactement ce "wipe" optionnel ?

Contrairement aux "wipes" forcés souvent redoutés dans le genre, celui d'ARC Raiders est un choix stratégique. Les joueurs doivent collecter de nombreuses ressources spécifiques pour assembler une "caravane d'évasion" et symboliquement quitter la zone de jeu sécurisée. Une fois cette mission accomplie, ils repartent de zéro.

Cependant, ce n'est pas un simple retour à la case départ. En échange de leur progression, ils reçoivent un personnage neuf mais bénéficient de bonus permanents, comme des points de compétence supplémentaires. Cette approche à deux vitesses permet de satisfaire les joueurs les plus investis en quête de nouveaux défis, sans pour autant pénaliser les joueurs plus occasionnels qui préfèrent conserver leur avancée.

Pourquoi si peu de joueurs ont-ils obtenu toutes les récompenses ?

Si plus d'un million de joueurs ont tenté l'aventure, une fraction seulement a décroché le gros lot. Selon le studio, seuls 35% à 40% des participants ont obtenu l'intégralité des bonus offerts. La raison ? Une critique majeure a émergé concernant l'objectif final pour débloquer tous les points de compétence : accumuler une valeur de planque de cinq millions de crédits.

Embark Studios concède que cette information a été communiquée tardivement. L'objectif, initialement pensé comme "aspirationnel", a été perçu par beaucoup comme une obligation frustrante. Cette exigence, souvent critiquée dans ce type de jeu video, a potentiellement découragé les joueurs d'utiliser leur meilleur équipement en fin de cycle, préférant l'économiser pour atteindre le fameux palier.

Quelles sont les prochaines étapes pour Embark Studios ?

L'heure est à la pleine analyse des données. Virgil Watkins, le directeur du design chez Embark Studios, a confirmé que l'équipe passe au crible chaque information, des objets donnés par les joueurs à leurs réactions face aux récompenses. L'enjeu est clair : améliorer l'expérience pour les futures Expéditions, qui devraient avoir lieu tous les deux ou trois mois.

Le studio cherche activement des moyens de rendre le processus plus engageant et moins centré sur la simple accumulation d'argent. Il s'agit d'éviter que les joueurs qui progressent plus lentement ne se sentent "laissés pour compte". La prochaine Expédition pourrait donc voir ses objectifs finaux profondément évoluer pour proposer un défi plus varié et motivant.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le Projet Expédition dans ARC Raiders ?

C'est un système de "wipe" de compte optionnel et récurrent. Les joueurs accomplissent des objectifs pour réinitialiser leur progression et repartir de zéro, mais avec des avantages permanents pour leur nouvelle partie, comme des points de compétence supplémentaires.

Combien de joueurs ont participé à la première Expédition ?

Un peu plus d'un million de joueurs ont complété la première Expédition et effacé leur compte. D'après les estimations de ventes, cela représente environ 8% de la base de joueurs totale du jeu.

Les futures Expéditions seront-elles identiques ?

Non, très probablement pas. Embark Studios a clairement indiqué analyser les retours et les données pour améliorer le système. L'objectif est de rendre les défis finaux plus variés et engageants, en s'éloignant d'une simple accumulation de richesses.