Jamais une console ne s'était vendue aussi rapidement dans l'histoire, avec 10,3 millions d'exemplaires écoulés dans le monde fin septembre 2025. Un succès fulgurant qui laissait présager des fêtes de fin d'année records.

Pourtant, derrière ce triomphe initial se cache une réalité plus nuancée pour la nouvelle machine de Nintendo sur les marchés clés que sont l'Europe et les États-Unis.

Pourquoi les ventes marquent-elles le pas en Occident ?

Les chiffres décrivent une tendance qui pourrait rapidement devenir préoccupante pour Nintendo. Selon les données de The Game Business, les ventes de la console durant la période cruciale de novembre-décembre 2025 ont connu une chute de 35 % aux États-Unis par rapport à celles de la première Switch en 2017. Le constat est similaire en Europe, avec un recul de 16 % au Royaume-Uni sur la même période.

Mais c'est bien la France qui décroche le bonnet d'âne. Traditionnellement un bastion pour la firme japonaise, le marché français accuse une baisse des ventes de plus de 30 % sur la première année de commercialisation, comparé à la Switch originale. Une contre-performance d'autant plus décevante que les distributeurs hexagonaux avaient multiplié les promotions agressives, sans parvenir à inverser la tendance.

Le prix et les jeux sont-ils les seuls responsables ?

Plusieurs facteurs expliquent ce ralentissement. Un cadre de Nintendo a lui-même évoqué un "contexte économique compliqué", qui pèse sur le portefeuille des ménages. Le positionnement tarifaire de la Switch 2, lancée à 469 €, soit bien plus que la Switch OLED, est un frein certain pour de nombreux joueurs occasionnels ou foyers modestes.

L'autre écueil majeur réside dans le catalogue de jeux au lancement. En 2017, la première Switch était portée par des titres system-seller comme Zelda: Breath of the Wild et Super Mario Odyssey. Si Mario Kart World a réalisé un carton avec 9,5 millions de copies vendues, il n'a pas suffi à recréer l'élan spectaculaire de son aînée, faute d'un "grand jeu occidental" pour accompagner les fêtes.

Quelles sont les perspectives pour Nintendo ?

Il ne faut cependant pas sonner le glas trop vite. Avec plus de 10 millions de consoles vendues en quelques mois, la Switch 2 reste un succès commercial indéniable. Nintendo a même revu ses objectifs à la hausse, visant 19 millions d’unités pour mars 2026. La machine dispose d'atouts techniques solides, comme sa capacité à atteindre une résolution 4K sur téléviseur et un écran 1080p en mode portable, offrant une expérience visuelle bien supérieure.

Le constructeur va devoir jouer les équilibristes pour enrichir son catalogue avec des titres forts et attendus, notamment autour de licences comme Pokémon ou Yoshi. L'enjeu est de transformer un lancement réussi en une dynamique durable, en prouvant que les performances techniques avancées de la console justifient son prix et peuvent attirer durablement les joueurs occidentaux.

Foire Aux Questions (FAQ)

La Switch 2 est-elle un échec commercial ?

Non, au contraire. Avec plus de 10 millions d'unités vendues à son lancement, c'est un record historique. Cependant, elle a connu un ralentissement notable durant son premier Noël en Occident par rapport à la première Switch.

Quelles sont les principales différences avec la première Switch ?

La Switch 2 est bien plus puissante. Elle propose un affichage en 1080p en mode portable et peut atteindre la 4K une fois connectée à une télévision. Ses Joy-Con ont également été améliorés pour plus de confort et de réactivité.

Quel jeu a le mieux fonctionné au lancement ?

Mario Kart World est le grand gagnant du lancement, s'étant vendu à près de 9,5 millions d'exemplaires. Cela signifie qu'environ 80 % des premiers propriétaires de la console ont acheté le jeu.