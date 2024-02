Le groupe Nvidia profite pleinement de l'essor de l'intelligence artificielle en étant devenu le fournisseur incontournable des puissants composants électroniques nécessaires à l'entraînement et au fonctionnement des grands modèles de langage.

La firme a vu sa valorisation progresser très fortement ces derniers trimestres, jusqu'à rattraper en ce début de semaine des géants du Web comme Amazon et bientôt Google, à près de 2000 milliards de dollars, tandis que le cap des 3000 milliards semble envisageable au vu des perspectives et d'une demande intarissable, même avec les freins des restictions US sur le marché chinois.

AMD, arrivée plus tardivement sur le segment, pourrait s'offrir de jolis revenus en proposant elle aussi des composants IA et en jouant la carte du fournisseur alternatif.

ARM, la prochaine révélation ?

Mais dès à présent, les investisseurs guettent la prochaine entreprise dont la valorisation va exploser grâce à l'intelligence artificielle. Ils semblent avoir jeté leur dévolu sur ARM, concepteur d'architectures de coeurs CPU, GPU et de microntrôleurs qui pourrait tirer parti de l'engouement pour l'IA en développant des solutions spécifiques.

ARM, des architectures pour puces mobiles à l'intelligence artificielle

Le cours en Bourse du britannique ARM est en train de connaître une poussée de fièvre, notamment grâce à la présentation de résultats financiers supérieurs aux attentes des analystes et à l'affirmation d'une certaine confiance dans l'avenir.

La valorisation boursière de ARM a dépassé les 140 milliards de dollars, déjà loin des 65 milliards de dollars atteints lors de son introduction en Bourse en septembre 2023, le cours étant passé de 51 dollars lors de l'IPO à 139 dollars actuellement.

Pour rappel, avant l'entrée en Bourse, le groupe Nvidia a tenté de racheter ARM en promettant d'en faire une force pour ses futurs projets, dont ceux de l'IA. La crainte de voir l'accès à sa propriété intellectuelle limité par cette acquisition a conduit à son abandon.

Une structure financière très resserrée

Si les investisseurs s'intéressent particulièrement à ARM, c'est aussi pour sa structure financière particulière. Softbank, son propriétaire avant entrée en Bourse, détient toujours 90% du capital, tandis que les 10 principaux actionnaires disposent de l'essentiel des actions, rappelle Reuters, alors que la capitalisation de Nvidia est beaucoup plus diluée.

Cela laisse très peu d'actions disponibles à l'achat et les investisseurs espèrent bien voir une augmentation du nombre d'actions en circulation prochainement , notamment à partir du 12 mars quand Softbank sortira de la première période de lock-up (blocage de la vente d'actions) post-IPO.

Tout ceci pourrait donner des moyens supplémentaires à l'entreprise britannique pour s'engager plus avant dans la voie de l'intelligence artificielle, même si ses solutions contribuent déjà à son essor.