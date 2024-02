L'essor rapide de l'intelligence artificielle crée une énorme demande pour des composants IA capables d'entraîner petits ou grands modèles de langage qui serviront aux prochaines générations d'IA générative ou prépareront la voie vers des intelligences artificielles générales (AGI), au moins aussi "intelligentes" que l'Homme.

Cette frénésie fait les affaires de Nvidia qui a pris très tôt le virage des composants IA dédiés et profite à fond d'une demande toujours plus forte. Pendant qu'AMD veut aussi se faire sa place sur le créneau et que Sam Altman rassemble des investisseurs pour construire des sites de production de puces consacrées à l'IA, les différents processeurs, modules et accélérateurs IA de Nvidia s'arrachent littéralement.

La firme connaît ainsi une croissance exponentielle de ses revenus et de ses bénéfices et voit son cours en Bourse s'envoler, faisant rapidement grimper sa capitalisation boursière.

Déjà à hauteur d'Amazon et Google, et ce n'est que le début ?

Encore à 1500 milliards de dollars il y a quelques semaines après une forte progression en 2023, la valorisation de Nvidia atteint déjà 1820 milliards dollars, ce qui lui permet d'arriver au niveau des GAFAM, les géants high-tech et du Net.

Nvidia H100, l'accélérateur IA que toutes les (grandes) entreprises s'arrachent

Avec cette valeur, Nvidia passe devant le géant de l'e-commerce Amazon et se retrouve juste derrière la valorisation du groupe Alphabet, positionné à 1870 milliards de dollars.

Nvidia n'avait plus dépassé Amazon depuis 2002 quand les deux entreprises avaient une valorisation de 6 milliards de dollars, rapporte Reuters. Avec le boom de l'IA, la firme devrait se retrouver rapidement dans les club des entreprises valorisées à plus de 2000 milliards de dollars et certains observateurs la pensent capable d'atteindre 3000 milliards de dollars, à l'instar d'Apple et, récemment, de Microsoft.

Jensen Huang fervent supporter de l'IA

Dans un marché de l'IA qui pourrait peser 2000 milliards de dollars d'ici cinq ans, le CEO de Nvidia, Jensen Huang, a appelé les nations à se doter d'infrastructures IA souveraines pour "profiter du potentiel économique tout en préservant leur propre culture".

Pour le reste, il souligne la richesse des opportunités apportées par l'IA et estime que les craintes à propos de l'intelligence artificielle sont exagérées, en rappelant que d'autres nouvelles technologies, comme la voiture ou l'aviation, ont été régulées avec succès.

Il reste que ces domaines cités étaient spécifiques alors que l'intelligence artificielle a la capacité de s'insinuer partout et, à terme, de dépasser l'intelligence humaine. Le débat sur la nécessité de sa régulation ne fait que commencer.