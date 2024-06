Les qualités d'équilibre entre performances et consommation d'énergie des puces ARM ont fait merveille dans les smartphones et pour certaines catégories de processeurs pour serveurs.

La nouvelle conquête pour ARM porte sur les processeurs d'ordinateur. Après des années d'approche et de raffinements, les dernières solutions permettent à l'architecture de s'ancrer de plus en plus fortement sur le segment des PC portables...avant de viser plus large.

Ca bouge sur les processeurs ARM pour PC portable

Tandis qu'Apple a fait passer tous ses produits électroniques à l'architecture ARM, les efforts de Qualcomm pour développer une plate-forme matérielle puissante et l'adapter à un environnement Windows grâce à un partenariat sur plusieurs années avec Microsoft commencent à porter leurs fruits avec les premières machines dotées de puces Snapdragon X Elite.

Samsung Galaxy Book 4 Edge avec Snapdragon X Elite

D'autres processeurs ARM pourraient apparaître dans les mois qui viennent, issus d'acteurs connus ou plus suprenants et les espoirs se portent déjà sur d'autres machines que les laptops à court ou moyen terme.

Après plusieurs tentatives infructueuses dans les années 2010, les progrès techniques semblent désormais suffisants pour pouvoir combiner puissance et faible consommation d'énergie, là où il fallait choisir entre l'un ou l'autre précédemment.

ARM devient une solution de choix pour les PC

Pour Rene Haas, CEO de ARM, le contexte général permet désormais d'envisager que l'architecture soit présente dans 50% des PC Windows d'ici cinq ans et devienne l'architecture à égalité ou dominante par rapport à x86.

Outre plusieurs processeurs ARM pour PC portables attendus, il peut aussi compter sur l'initiative Copilot+ de Microsoft qui vise à intégrer des fonctions d'intelligence artificielle générative dans les ordinateurs pour faire bouger les lignes du marché et s'y inviter à la faveur de son renouvellement.

L'effort de Microsoft pour porter les outils de création d'applications sur l'écosystème ARM et créer une véritable alternative à x86 pour l'environnement Windows permet ainsi d'envisager une forte poussée des puces ARM dans les PC Windows, souligne l'agence Reuters.