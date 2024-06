Les processeurs ARM sont présents depuis des années dans les smartphones après avoir éclipsé d'autres alternatives, ce qui a fait perdre en diversité mais gagné en homogénéité.

Peu gourmands en énergie, les processeurs ont aussi trouvé place dans certaines catégories de serveurs et ils ont commencé à investir l'espace des PC portables. Après des tentatives infructueuses et peut-être trop précoces, ils se sont ancrés sur le segment grâce à Apple et ses puces Apple Mx dans les MacBook et Mac.

De son côté, Qualcomm a tenté sa chance grâce à un partenariat avec Microsoft autour de l'environnement Windows mais c'est maintenant avec les dernières solutions Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus que la firme de San Diego va pouvoir véritablement rivaliser autant en autonomie qu'en performances, aspect qui manquait à ses précédentes plateformes matérielles dédiées.

ARM bientôt dans de nouvelles catégories de produits ?

Et alors qu'arrivent les premiers PC portables équipés de Snapdragon X Elite, Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, a fait savoir lors du salon Computex 2024 de Taipei qu'il comptait bien élargir encore l'horizon pour ses puces ARM grâce à l'essor des AI PC.

22 fabricants sont déjà en train de concevoir des PC portables Windows Copilot+ avec IA générative embarquée grâce à des coprocesseurs dédiés assurant au moins 45 TOPS de puissance de traitement.

Le dirigeant de Qualcomm a indiqué que Snapdragon X Elite pourrait se retrouver dans d'autres appareils que des laptops, comme des Mini-PC (certains sont déjà visibles au Computex) ou des PC de type All-in-One qui pourront ainsi exister en version ARM.

Qualcomm réfléchit sans doute à pouvoir porter ses processeurs dans l'univers des PC de bureau et des stations de travail mais il faudra d'abord s'assurer du succès des puces dans ces premières catégories.

Les étoiles s'alignent pour ARM alors que son CEO Rene Haas a indiqué lors du même salon Computex qu'il s'attendait à voir débarquer 100 milliards d'appareils ARM pouvant exploiter l'IA d'ici l'an prochain.

Une offensive ARM portée par Windows et l'IA

Aucun segment ne devrait plus échapper à ARM et l'alliance entre Qualcomm et Microsoft, même arrivée à son terme, permet de disposer d'un système Windows adapté en évitant l'écueil de Windows RT grâce à des émulateurs permettant d'utiliser directement les applications x86 pour Windows.

La transition de Windows vers ARM ne devrait plus souffrir d'un manque chronique d'applications ou d'une ergonomie douteuse qui a découragé les utilisateurs dans les tentatives précédentes.

D'autres acteurs devraient rejoindre Qualcomm dans cette offensive des processeurs ARM tandis que l'univers x86, porté par Intel et AMD, voit ses territoires traditionnels attaqués de toutes parts mais conserve une emprise sur les écosystèmes et les applications.