Des escrocs ciblent désormais les particuliers qui viennent de se faire installer la fibre optique. Le piège est presque parfait : quelques heures seulement après le passage des techniciens, la victime reçoit un appel d'une fausse conseillère.

Celle-ci, étrangement bien informée sur l'heure de l'intervention et le montant de la facture, propose un rabais immédiat. Le but : vous mettre en confiance pour vous voler vos numéros de carte bancaire.

Comment cette arnaque a-t-elle failli fonctionner ?

Le piège s'est refermé sur un retraité de Bressuire, dans les Deux-Sèvres, comme le rapporte Ouest-France. Le 7 octobre au matin, des techniciens, prestataires d'Orange, installent sa fibre. L'intervention est impeccable.





Quelques heures plus tard, le téléphone sonne. Une jeune femme "très gentille" se présente comme commerciale pour l'opérateur. Elle connaît son nom, l'heure exacte de l'intervention et le montant de la facture : 109 euros. L'arsenal parfait pour mettre en confiance.

Quel était le prétexte pour voler les données bancaires ?

La fausse conseillère déroule son script. Elle félicite le client pour son installation et lui annonce une bonne nouvelle : un rabais exceptionnel de 50 euros. Pour en profiter, il suffit de régler le solde, soit 59 euros, "directement par téléphone". C'est le moment critique : elle lui demande alors de sortir sa carte bancaire pour un paiement "sécurisé".

Comment la victime a-t-elle évité le piège ?

Heureusement, le retraité a flairé le piège. Il s'est souvenu que le véritable technicien Orange lui avait précisé que les frais seraient simplement prélevés sur sa prochaine facture mensuelle.



Face à son refus de donner ses numéros, la conversation s'est brusquement terminée. Dans la foulée, il contacte le 3900, le service client officiel, qui lui confirme qu'il s'agit bien d'une arnaque.

Comment les escrocs savaient-ils tout ?

C'est la question la plus inquiétante. Le fait que les escrocs appellent avec un numéro en 07 (souvent perçu comme plus légitime qu'un numéro surtaxé), connaissent l'identité du client et le timing exact de l'intervention, rend l'arnaque très crédible. Interrogé, Orange a affirmé ne pas avoir subi de cyberattaque. L'opérateur a diligenté une enquête interne pour savoir si la fuite pouvait provenir de l'entreprise prestataire qui a réalisé l'installation.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment reconnaître cette arnaque ?

L'escroc vous appelle peu de temps après l'installation de votre fibre. Il connaît des détails précis sur l'intervention (heure, montant) et vous propose une réduction immédiate en échange d'un paiement par carte bancaire au téléphone.

Que faire en cas d'appel suspect ?

Raccrochez immédiatement. Ne donnez jamais, sous aucun prétexte, vos coordonnées bancaires par téléphone. Contactez vous-même le service client officiel de votre opérateur (le 3900 pour Orange) pour vérifier la légitimité de l'appel.

Un opérateur demande-t-il un paiement par téléphone ?

Non. Les opérateurs comme Orange insistent sur le fait qu'ils ne demandent jamais de coordonnées bancaires par téléphone suite à une intervention. Les frais sont toujours ajoutés à votre prochaine facture ou prélevés automatiquement.