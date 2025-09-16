L'offre "Coup de Pouce Internet" est une initiative sociale d'Orange visant à rendre le numérique accessible à tous. Elle propose une solution internet complète à un prix avantageux pour les foyers aux revenus modestes, tout en garantissant la qualité et la fiabilité du service Orange.

Les avantages clés de l'offre

Petit prix : 15,99 € par mois , location de la Livebox incluse.

, location de la Livebox incluse. Sans engagement : Vous êtes libre de changer d'offre à tout moment.

Sans frais de résiliation : Aucune pénalité si vous décidez de mettre fin à votre abonnement.

Tarif stable : Le prix de l'abonnement n'augmente pas dans le temps.

Que comprend l'offre à 15,99 €/mois ?

Il s'agit d'une offre "triple play" complète qui inclut :

Internet haut débit : Un accès à internet via la fibre (jusqu'à 500 Mbit/s en téléchargement et en envoi) ou l'ADSL, selon l'éligibilité de votre logement.





Un accès à internet via la fibre (jusqu'à 500 Mbit/s en téléchargement et en envoi) ou l'ADSL, selon l'éligibilité de votre logement. Téléphonie fixe : Les appels illimités vers les téléphones fixes en France métropolitaine, dans les DOM et vers plus de 110 destinations internationales.





Les appels illimités vers les téléphones fixes en France métropolitaine, dans les DOM et vers plus de 110 destinations internationales. Télévision : L'accès à la TV d'Orange avec jusqu'à 200 chaînes incluses via le décodeur TV (frais d'activation de 40 €).

Pour qui ? Les conditions d'éligibilité

Cette offre sociale est spécifiquement réservée aux personnes répondant à l'un des critères suivants :

Avoir un quotient familial CAF ou MSA inférieur ou égal à 700 €.

Être bénéficiaire de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA).

Pour justifier de votre éligibilité, vous devrez fournir une attestation de votre organisme (CAF, MSA ou Caisse de retraite).

Un accompagnement complet pour l'inclusion numérique

Au-delà de l'accès à internet, le "Coup de Pouce Internet" a pour but de vous équiper et de vous former :

Un ordinateur portable à prix réduit : Possibilité d'acheter un PC portable reconditionné et équipé de Windows 10 pour 169 €. Le paiement peut être échelonné en 3 ou 4 mensualités. Cette offre est valable dans les 3 mois suivant la souscription.





Possibilité d'acheter un PC portable reconditionné et équipé de Windows 10 pour 169 €. Le paiement peut être échelonné en 3 ou 4 mensualités. Cette offre est valable dans les 3 mois suivant la souscription. Des ateliers numériques gratuits : Pour vous aider à être plus à l'aise avec les outils numériques au quotidien, Orange propose des formations gratuites sur diverses thématiques.

Options supplémentaires

Offre mobile : En tant que client "Coup de Pouce Internet", vous pouvez bénéficier d'un tarif préférentiel sur un forfait mobile grâce à la "Remise Open".





En tant que client "Coup de Pouce Internet", vous pouvez bénéficier d'un tarif préférentiel sur un forfait mobile grâce à la "Remise Open". Smartphone : Orange propose également une sélection de smartphones reconditionnés à petit prix, garantis 2 ans.





Découvrir l'offre "Coup de Pouce Internet" d'Orange



À retrouver également dans les bons plans box fibre / mobile :