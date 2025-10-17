Imaginez : votre fibre vient d'être installée, et quelques heures plus tard, un conseiller vous appelle pour vous proposer une réduction. Trop beau pour être vrai ? Absolument. Une nouvelle escroquerie téléphonique, particulièrement bien ficelée, exploite des informations confidentielles pour piéger les nouveaux abonnés Orange.

Comment se déroule cette escroquerie ultra-crédible ?

Le scénario est d'une efficacité redoutable et s'est récemment produit à Bressuire, dans les Deux-Sèvres. Un retraité vient de faire installer la fibre optique par des techniciens, prestataires d'Orange. Tout se passe parfaitement. Mais quelques heures seulement après leur départ, le téléphone sonne.

Au bout du fil, une personne se présentant comme une conseillère commerciale, très courtoise. Elle prouve sa légitimité en mentionnant des détails que seuls les initiés pourraient connaître : elle sait que l'installation a eu lieu le matin même. Cette connaissance précise des faits est conçue pour endormir toute méfiance. C'est le cœur de cette arnaque téléphonique.

La conversation se conclut par une offre alléchante : un remboursement de 50 euros sur les 109 euros de frais d'installation. Pour en bénéficier, il suffirait de régler le solde par téléphone. L'escroc demande alors les numéros de la carte bancaire. Heureusement, la victime potentielle a eu le bon réflexe, se souvenant que le paiement était prévu sur sa prochaine facture. Face à son refus, l'interlocutrice a brutalement raccroché.

D'où viennent les informations des escrocs ?

La grande question reste de savoir comment les fraudeurs ont pu obtenir des informations aussi confidentielles. Alerté par son client, Orange a immédiatement confirmé ne pas être à l'origine de l'appel et a lancé une enquête interne. Le plus inquiétant, c'est que les malfaiteurs possédaient non seulement le numéro de téléphone de la victime, mais aussi le planning précis de l'intervention technique, un élément clé pour rendre leur discours crédible.

Selon l'opérateur, il ne s'agirait pas d'une cyberattaque visant ses propres systèmes. La piste privilégiée mène donc vers une potentielle fuite de données chez l'un des prestataires en charge des installations. L'hypothèse d'une complicité interne n'est pas écartée. Pour l'heure, bien que ce cas semble isolé, il appelle à la plus grande prudence.

Quelles sont les bonnes pratiques pour ne pas tomber dans le piège ?

Face à des escroqueries de plus en plus sophistiquées, quelques règles de base s'imposent. La plus importante est bien sûr de ne jamais communiquer vos coordonnées bancaires par téléphone. Cette règle est absolue, même si votre interlocuteur semble parfaitement légitime.

Il est essentiel de retenir le mode de fonctionnement de votre opérateur :

Orange, comme ses concurrents, ne demande JAMAIS un paiement par carte bancaire au téléphone suite à une intervention.

suite à une intervention. Les frais sont systématiquement reportés sur la facture mensuelle suivante.

En cas de doute, le meilleur réflexe est de mettre fin à la conversation. Raccrochez et contactez vous-même le service client officiel de votre opérateur via son numéro habituel, comme le 3900 pour Orange. C'est la seule façon de vous assurer de l'authenticité de la demande.