L'angoisse de se tromper d'un chiffre dans un IBAN ou de tomber dans le piège d'une arnaque au virement touche à sa fin. Une nouvelle mesure de sécurité, imposée par un règlement européen, va changer la donne pour tous les utilisateurs de la zone euro à partir du 9 octobre 2025.

Comment ce nouveau système de vérification va-t-il fonctionner ?

Le principe est simple : votre banque devra automatiquement contrôler la cohérence entre le nom du bénéficiaire que vous saisissez et l'IBAN associé. Cette procédure, appelée « Verification of Payee », est une réponse directe à la fraude par substitution d’IBAN, une arnaque qui a coûté 183 millions d’euros en France rien qu'en 2024.

Concrètement, votre banque interrogera en temps réel celle du destinataire pour obtenir une confirmation avant même l'exécution du transfert d'argent.

Quels sont les différents scénarios possibles lors d'un virement ?

Quatre issues sont possibles après cette vérification. Vous gardez la main pour confirmer, corriger ou annuler l'opération en fonction du résultat :

Concordance exacte : Le nom et l’IBAN correspondent parfaitement. Vous pouvez valider le virement en toute confiance.





Le nom et l’IBAN correspondent parfaitement. Vous pouvez valider le virement en toute confiance. Concordance partielle : Le nom saisi est proche, mais pas identique. La banque vous affichera le nom correct associé à l’IBAN pour que vous puissiez prendre une décision.





Le nom saisi est proche, mais pas identique. La banque vous affichera le nom correct associé à l’IBAN pour que vous puissiez prendre une décision. Non-concordance : Le nom et l’IBAN ne correspondent pas. Un message d’alerte clair vous informera du risque avant toute exécution.





Le nom et l’IBAN ne correspondent pas. Un message d’alerte clair vous informera du risque avant toute exécution. Vérification impossible : En cas de problème technique ou d'incompatibilité, le contrôle ne pourra pas aboutir. Vous serez notifié et aurez le choix d'annuler ou de forcer l'envoi à vos risques et périls.

Quelles sont les limites de ce dispositif ?

Bien que cette avancée soit majeure, elle n'est pas infaillible. Pour commencer, elle ne s'appliquera dans un premier temps qu'aux virements au sein de la zone euro, excluant des pays comme la Suisse ou le Royaume-Uni.

De plus, elle ne protège pas contre les fraudes plus complexes, comme l'usurpation d'une identité complète ou le piratage d'un compte bancaire. La jurisprudence actuelle, rappelée par la Banque de France, considère souvent que valider un virement malgré une alerte vous rend responsable. La vigilance reste donc cruciale.

Comment bien se préparer à ce changement ?

Le meilleur réflexe à adopter est de faire le ménage dans votre application bancaire. Profitez-en pour mettre à jour la liste de vos bénéficiaires enregistrés. Il devient crucial de bien distinguer le nom légal du titulaire du compte et le libellé que vous utilisez pour vous y retrouver. Le champ « Nom du bénéficiaire » doit être rempli avec précision, tandis que les surnoms comme « Maman » ou « Proprio » doivent être réservés au champ « Libellé personnalisé » pour éviter les alertes inutiles.