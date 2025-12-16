Plateforme incontournable pour réaliser de bonnes affaires, Leboncoin est logiquement devenu un terrain de chasse privilégié pour les escrocs. Une catégorie de produits en particulier concentre désormais l'attention des vendeurs malhonnêtes, qui déploient des supercheries de plus en plus difficiles à déceler pour les acheteurs, même les plus prudents.

Pourquoi les smartphones sont-ils devenus si risqués sur la plateforme ?

Selon Marc Mazière, fondateur du blog Radin Malin, il faut se méfier avant tout des smartphones, qu'il qualifie de « pire achat » possible sur ce type de site. Le danger principal provient de contrefaçons extrêmement convaincantes venues de Chine, qui imitent à la perfection l'apparence des modèles de grandes marques. Le logo, la boîte, tout est fait pour tromper, et l'acheteur ne découvre le pot aux roses qu'à l'usage, face à un appareil aux performances anormalement faibles. La supercherie est telle que même un connaisseur peut tomber dans le panneau.

Une technique redoutable consiste à proposer le produit dans sa boîte scellée, en prétextant une perte de valeur en cas d'ouverture avant la vente. Certains acheteurs malheureux ont ainsi découvert, une fois la transaction effectuée, que l'emballage contenait de la pâte à modeler ou un simple morceau de métal dont le poids simulait celui du téléphone. Ces fraudes peuvent coûter plusieurs centaines, voire plus d'un millier d'euros aux victimes.

Comment tenter de vérifier l'authenticité d'un téléphone avant l'achat ?

Face à ces arnaques sophistiquées, une première précaution s'impose : demander systématiquement au vendeur le numéro IMEI de l'appareil. Cet identifiant unique à 15 chiffres, que l'on trouve sur la boîte ou en composant *#06# sur le clavier, permet de vérifier en ligne sa correspondance avec le modèle vendu. Un refus ou une hésitation du vendeur doit être perçu comme un signal d'alarme immédiat.

Cependant, cette méthode n'est pas infaillible. Les escrocs les plus organisés n'hésitent pas à fournir un vrai IMEI, déniché sur un autre appareil, pour accompagner un faux téléphone. Ils peuvent aussi coller une étiquette avec un code authentique sur une boîte contrefaite. La méfiance reste donc de mise, même après avoir obtenu cette information cruciale.

Quelles sont les seules protections réellement efficaces pour l'acheteur ?

La protection la plus fiable demeure l'utilisation exclusive du système de paiement sécurisé de Leboncoin. Ce service bloque les fonds et ne les verse au vendeur qu'après confirmation de la bonne réception par l'acheteur. Ce dernier dispose alors d'un délai de trois jours pour signaler un litige. Passé ce court laps de temps, tout recours devient impossible, et l'argent est définitivement perdu.

Il est donc impératif de vérifier le produit dès sa réception. Pour Marc Mazière, la conclusion est sans appel : il vaut mieux éviter l'achat de produits high-tech sur les plateformes entre particuliers. Il conseille plutôt de se tourner vers des sites de produits reconditionnés certifiés ou des magasins spécialisés, ce qui écarte aussi le risque d'acquérir, sans le savoir, un appareil volé qui pourrait être bloqué à distance par son propriétaire légitime.