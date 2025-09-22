Attention, l'arnaque au péage sans barrière passe à la vitesse supérieure. Une nouvelle vague de SMS et de mails frauduleux vise les automobilistes français, en se faisant passer pour des entreprises telles que Vinci Autoroutes ou son service Ulys.

Le modus operandi : vous réclamer un soi-disant solde impayé par SMS au ton urgent, voire menaçant, pour vous inciter à cliquer sur un lien frauduleux et voler vos coordonnées bancaires.

Comment se déroule cette nouvelle arnaque ?

Le piège se resserre. Vous recevez un SMS d'apparence officielle, évoquant une "dernière relance" ou une "mise en demeure" pour un impayé de quelques euros. Pour plus de crédibilité, le message peut même contenir votre nom.

Il contient un lien qui vous renvoie sur un site qui copie celui de la société d'autoroute, conçu pour voler vos données bancaires. C'est là que le piège se referme : en tentant de payer, vous donnez vos informations aux escrocs.

Pourquoi cette arnaque fonctionne-t-elle ?

Le piège marche parce qu'il joue sur la confusion générale autour des nouveaux péages en "flux libre". Ce système sans barrière, où le règlement doit se faire en ligne dans les 72 heures, est encore peu connu des automobilistes.

Les fraudeurs jouent sur la peur de l'oubli et de la pénalité. Avec des centaines de milliers d'impayés réels enregistrés, notamment sur les autoroutes A13 et A14, un rappel paraît crédible et fait baisser la garde de nombreuses victimes.

Comment s'en protéger et vérifier une dette réelle ?

La première règle est de ne jamais cliquer sur le lien et de toujours passer par le site officiel de la société d'autoroute concernée (comme celui de la Sanef) en y entrant manuellement votre plaque d'immatriculation.

C'est le seul moyen fiable de vérifier si vous avez une dette. Gardez à l'esprit que les rappels officiels pour un impayé de péage en flux libre sont envoyés par courrier postal, à l'adresse associée à votre carte grise, et non par SMS ou mail pour une première relance.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment savoir si le SMS ou le mail est un faux ?

Plusieurs indices doivent vous alerter. Un SMS officiel de Vinci, par exemple, proviendra toujours du numéro 36035, jamais d'un 06 ou 07. Les adresses mail des escrocs sont souvent fantaisistes et ne se terminent pas par les domaines officiels (@ulys.com, @vinci-autoroutes.com, etc.). Enfin, un ton trop pressant ou menaçant est une signature classique des tentatives d'hameçonnage.

Que faire si je reçois un de ces messages frauduleux ?

Ne cliquez surtout pas sur le lien, ne répondez pas et supprimez le message. Vous pouvez également le signaler pour aider à lutter contre ces campagnes : transférez le SMS frauduleux au 33700 et signalez les mails sur la plateforme gouvernementale Pharos.

Que se passe-t-il si j'oublie vraiment de payer un péage en flux libre ?

Si vous ne payez pas dans le délai de 72 heures, vous ne recevrez pas un SMS de "mise en demeure". La procédure officielle prévoit l'envoi d'un avis de paiement par courrier postal, qui inclura le montant du péage ainsi qu'une indemnité forfaitaire. Il est donc inutile de paniquer à la réception d'un SMS.