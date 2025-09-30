Une nouvelle campagne d'escroquerie physique s'abat sur la France depuis cet été, et elle ne passe pas par vos emails. Les fraudeurs ont recours à une méthode plus traditionnelle mais redoutable : le courrier postal. En usurpant l'identité visuelle de l'Assurance Maladie, ils cherchent à gagner la confiance des assurés pour mieux les piéger.

Comment fonctionne cette nouvelle escroquerie ?

La technique est simple mais diablement efficace. Vous recevez dans votre boîte aux lettres un courrier qui reprend à la perfection le logo et la charte graphique de l'Assurance Maladie. Le message vous invite à scanner un QR code frauduleux pour, soi-disant, "renforcer la sécurité" de votre compte Ameli. Pour pousser à l'action, les escrocs insistent sur un caractère d'urgence, une tactique classique de l'hameçonnage.

Une fois le code scanné avec votre smartphone, vous êtes redirigé vers un site de phishing imitant à la perfection le portail Ameli. Le but est de vous attirer vers une fausse page de connexion pour dérober vos informations personnelles et surtout, les identifiants de votre compte Ameli. Avec cet accès, les pirates peuvent potentiellement intercepter le versement de vos indemnités ou commettre d'autres méfaits en votre nom.

Quels sont les indices pour repérer la supercherie ?

Malgré le soin apporté par les malfaiteurs, plusieurs détails permettent de démasquer la supercherie. La véritable Assurance Maladie privilégie en effet les canaux numériques sécurisés pour ce genre de démarches, comme votre messagerie sur le site officiel ou l'application. Un courrier papier réclamant une action urgente via QR code doit immédiatement éveiller vos soupçons.

La Police nationale met en lumière des indices concrets qui ne trompent pas :

L'enveloppe n'est pas affranchie : les courriers sont souvent déposés directement dans les boîtes aux lettres.

: les courriers sont souvent déposés directement dans les boîtes aux lettres. Le courrier n'est pas nominatif : votre nom n'apparaît nulle part, or tout envoi officiel de la CPAM est personnalisé.

: votre nom n'apparaît nulle part, or tout envoi officiel de la CPAM est personnalisé. Le rôle du QR code : les autorités rappellent qu'un QR code sert généralement à rediriger vers une information, et jamais à réaliser une démarche ou une transaction pour une administration.

Que faire si vous recevez ce courrier ou si vous êtes victime ?

La prudence est comme toujours votre meilleure alliée. Si vous recevez une lettre de ce type, le premier réflexe est simple : ne scannez surtout pas le QR code et jetez le courrier. Le contact direct via le site officiel ameli.fr ou par téléphone au 3646 reste la voie la plus sûre pour ne pas risquer de voir usurper votre identité.

Si vous avez malencontreusement scanné le code et fourni vos informations, il faut agir vite. Contactez immédiatement l'Assurance Maladie pour signaler la fraude et sécuriser votre compte Ameli. Pensez également à signaler l'escroquerie sur la plateforme gouvernementale MaSécurité.gouv.fr, le guichet unique qui permet d'informer les autorités et de trouver de l'aide.