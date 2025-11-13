Le Black Month de Cdiscount est déjà bien installé ! L'enseigne propose des remises allant jusqu'à -40 % sur de multiples univers. Aujourd'hui, on fait la poussière sur les promotions les plus intéressantes en se concentrant sur les aspirateurs.
Airrobo
- Airrobo L40 à 219,99 € + 10% à cagnotter pour les membres
- Airrobo L60+ à 260,67 € + 10% à cagnotter pour les membres
Dreame
- Dreame H12 Pro FlexReach à 349 €
- Dreame L10s Ultra à 399 € (➡️ notre test du Dreame L10s Ultra)
- Dreame H15 Pro à 529 €
- Dreame L40s Pro Ultra Blanc à 784,56 €
- Dreame Aqua 10 Ultra Track à 1 499 €
Ecovacs
- Ecovacs DEEBOT N20 PLUS à 249 €
- Ecovacs WINBOT MINI (nettoyeur de vitres) à 261,45 €
- Ecovacs WINBOT W2 OMNI (nettoyeur de vitres) à 529,74 €
iRobot
- iRobot Roomba 105 Combo Noir à 165,85 €
- iRobot Roomba 105 Blanc à 179 €
- iRobot Roomba 105 Noir à 249 €
- iRobot Roomba 105 + Blanc à 288,82 €
- iRobot Roomba 205 Combo Noir à 289 €
- iRobot Roomba 205 Compactor à 289 €
Karcher
- Karcher WD2 P V-15/4/18/C à 58,90 €
- Karcher WD 3 S V-19/4/20 à 79,99 €
- Karcher AD 2 - 14 L à 92,20 €
- Karcher WD 4 S V-20/5/22 à 114,90 €
- Karcher WD 6 PS V-30/6/22/T à 169,90 €
Roborock
- Roborock H60 Pro à 229,99 €
- Roborock Q10 PF+ à 259,99 €
- Roborock Saros 10 Black à 1 499 €
À retrouver également dans nos bons plans :
- Top 3 des promos du jour : montre Garmin Forerunner 165, drone DJI Neo et enceinte Sonos Era 300
- Geekbuying : le top 15 des articles en promotion pour le 11.11 et avant le Black Friday
- AliExpress : le top 15 des offres 11.11 du moment (caméra, drone, batterie externe, processeur...)
- Black Month Cdiscount : le top 10 des meilleures ventes