Commençons par la tablette Samsung Galaxy Tab S8.

Fine et légère, elle est dotée d'un écran 11 pouces LPTS TFT. Sa haute résolution de 2560 x 1600 pixels, son taux de rafraîchissement de 120 Hz et ses doubles haut-parleurs Dolby Atmos vous offrent une expérience visuelle et audio encore plus immersive.

Le filtre anti lumière bleue réduit la fatigue visuelle même lors de longues sessions d'utilisation.

La Galaxy Tab S8 embarque un processeur ultra-puissant et performant Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 qui vous offre une fludité accrue pour regarder des vidéos, jouer ou naviguer.

Elle offre 256 Go de stockage extensible avec une carte micro SD jusqu'à 1 To et la batterie haute capacité de 8000 mAh assure une autonomie optimale tout au long de la journée.

Inclus avec la tablette, le nouveau stylet S-Pen est encore plus réactif et doté de nouvelles fonctionnalités comme le Air Action qui vous permet de contrôler votre tablette à distance d'un simple mouvement.

La tablette dispose d'une caméra avant de 12 MP, d'un capteur principal de 13 MP et d'un capteur ultra grand angle de 6 MP.

Une carte Wifi 802.11 est intégrée pour vous connecter facilement à Internet via un Hot-Spot dédié ou un modem routeur compatible.

La tablette Samsung Galaxy Tab S8 est en ce moment en promotion à 529 € au lieu de 879 €, soit une remise de 39% sur Boulanger. La livraison standard est offerte.





