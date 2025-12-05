Cette approche permet deux scénarios. D'une part, un utilisateur peut construire une nouvelle machine en réutilisant ses anciennes barrettes de DDR4.

D'autre part, il peut opter pour de la DDR4 neuve et prévoir une mise à niveau vers la DDR5 plus tard, lorsque les prix seront plus raisonnables, et ce, sans avoir à changer de carte mère. C'est une flexibilité rare, particulièrement bienvenue sur le segment de l'entrée de gamme.

Quelles sont les caractéristiques techniques de cette H610M COMBO ?

Cette carte mère au format microATX est conçue pour les processeurs Intel de 12ème, 13ème et 14ème génération (socket LGA 1700). Elle dispose de quatre slots pour la DDR5 (jusqu'à 96 Go à 4800 MT/s) et de deux slots pour la DDR4 (jusqu'à 64 Go à 3800 MT/s). Il est crucial de noter que seul un type de mémoire peut être utilisé à la fois, mais toujours en mode double canal.

Pour le reste, les spécifications sont modestes et confirment son positionnement. On retrouve un unique port M.2 en PCIe 3.0, quatre ports SATA, et une connectique arrière basique mais fonctionnelle avec des ports VGA, DVI, HDMI, un port USB-C et un port Ethernet 2.5G. L'étage d'alimentation et les options d'extension restent sommaires, ce qui la destine principalement à des configurations bureautiques ou industrielles.

À qui s'adresse réellement cette solution hybride ?

Cette carte mère ne vise clairement pas les passionnés ni les joueurs en quête de performances ultimes. Son chipset H610 et ses fonctionnalités limitées la cantonnent à des PC à petit budget. Son public cible est l'utilisateur pragmatique qui cherche à assembler une machine fonctionnelle pour le quotidien sans se ruiner, notamment face au coût de la DDR4 qui reste une alternative viable.

La H610M COMBO représente une solution de transition intelligente. Elle offre un compromis malin entre les anciennes et les nouvelles technologies, permettant de s'équiper avec les derniers processeurs Intel tout en maîtrisant ses dépenses sur le poste de la mémoire vive. Pour l'instant, ni son prix ni sa date de disponibilité en Europe n'ont été communiqués.

Foire Aux Questions (FAQ)

Peut-on mélanger des barrettes de RAM DDR4 et DDR5 sur cette carte mère ?

Non, c'est absolument impossible. Bien que la carte mère dispose des deux types de slots, vous devez choisir quelle technologie utiliser. Soit vous installez de la DDR4 dans les slots prévus, soit de la DDR5 dans les siens. Le système ne démarrera pas si les deux types de mémoire sont présents simultanément.

Quels sont les processeurs compatibles avec la ASRock H610M COMBO ?

Cette carte mère utilise le socket Intel LGA 1700. Elle est donc compatible avec les processeurs Intel Core de 12ème (Alder Lake), 13ème (Raptor Lake) et 14ème génération (Raptor Lake Refresh). Une mise à jour du BIOS pourrait être nécessaire pour les modèles les plus récents.

Cette carte mère est-elle adaptée pour le jeu vidéo ?

Elle peut faire fonctionner des jeux, mais elle n'est pas optimisée pour cela. Son chipset H610 ne permet pas l'overclocking, et ses fonctionnalités d'extension (un seul port M.2 Gen 3.0, connectique limitée) en font une solution d'entrée de gamme. Elle conviendra pour des jeux peu exigeants ou des configurations gaming très économiques, mais les joueurs plus sérieux se tourneront vers des chipsets plus performants (B760 ou Z790).