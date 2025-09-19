C'était l'un des secrets les moins bien gardés de l'industrie, mais les détails qui émergent ont de quoi surprendre. Oui, un remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag, l'épisode pirate adulé par des millions de joueurs, est bien dans les cartons d'Ubisoft.

Mais que ceux qui s'attendaient à une simple refonte graphique se détrompent. Le projet, piloté par Ubisoft Singapour, s'apparenterait davantage à une réinvention totale, alignée sur la formule très controversée des derniers opus de la saga.

Quels seraient les changements majeurs de gameplay ?

Le virage le plus spectaculaire serait l'abandon de la structure action-aventure au profit d'un pur RPG. À l'image des récents volets comme Shadows, ce remake de Black Flag intégrerait des mécaniques de butin, un inventaire avec des statistiques d'équipement et un système de combat entièrement revu.

Le charismatique pirate Edward Kenway évoluerait donc dans un monde où les chiffres et l'optimisation de l'équipement primeraient sur l'action et l'infiltration qui ont fait le sel du jeu de 2013. Une transformation profonde qui modernise la formule, mais risque de dénaturer l'expérience originale.

Pourquoi l'intrigue dans le présent serait-elle supprimée ?

Autre décision qui fera couler beaucoup d'encre : la suppression totale des phases de jeu dans le présent. Fini l'employé d'Abstergo explorant les mémoires génétiques, fini l'Animus et la méta-histoire qui lie tous les épisodes.

Le remake se concentrerait exclusivement sur l'aventure d'Edward Kenway. Pour compenser, Ubisoft prévoirait d'ajouter plusieurs heures de contenu inédit directement dans le passé, intégrant potentiellement des arcs narratifs coupés du jeu d'origine, comme celui de la pirate Mary Read. C'est un choix qui vise à simplifier l'expérience, mais qui ampute la série d'une partie de son ADN narratif.

Quelle technologie est utilisée et quand le jeu pourrait-il sortir ?

Sur le plan technique, le jeu tournerait sur le moteur Anvil Pipeline, le même que celui d'Assassin's Creed Shadows. Pour accélérer le développement et maîtriser les coûts, Ubisoft Singapour réutiliserait également des "assets" (éléments graphiques et techniques) de son jeu de pirates, Skull and Bones.

Le monde ne serait pas plus grand, mais il serait plus dense en activités et les temps de chargement entre la mer et la terre ferme seraient éliminés. Côté calendrier, les rumeurs pointent vers une sortie début 2026, potentiellement en mars, bien qu'un report en fin d'année ne soit pas à exclure.

Foire Aux Questions (FAQ)

S'agit-il d'un remake fidèle comme ceux de Resident Evil ?

Non, le projet s'apparente plus à une "réimagination". L'ambition n'est pas de recréer l'expérience à l'identique avec des graphismes modernes, mais de l'adapter à la formule RPG actuelle d'Ubisoft, ce qui implique des changements profonds de gameplay et de structure.

Pourquoi réutiliser des éléments de Skull and Bones ?

C'est une décision avant tout pragmatique et économique. *Skull and Bones*, malgré son développement chaotique, dispose d'une technologie navale avancée. La réutiliser permet à Ubisoft de réduire considérablement les coûts et le temps de production du remake de *Black Flag*.

Quand le jeu sera-t-il officiellement annoncé ?

Rien n'est encore officiel. Cependant, le projet est un secret de polichinelle dans l'industrie, notamment après que l'acteur prêtant sa voix à Edward Kenway a lui-même laissé échapper des indices. Une annonce pourrait avoir lieu lors d'un événement majeur comme les Game Awards ou un futur Ubisoft Forward.