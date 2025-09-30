L’Asus ROG Xbox Ally X promet de dynamiser le marché des consoles portables, mais son lancement est entaché par la flambée de prix orchestrée par les scalpers.



Alors qu’il reste disponible auprès des revendeurs reconnus, certains profitent de la tension sur la demande pour le proposer à des tarifs stupéfiants sur eBay et autres plateformes.

Une console très attendue… et une cible idéale pour les scalpers

Depuis l'annonce de sa sortie pour le 16 octobre au tarif officiel de 999 dollars pour la version X et 599 $ pour la version standard, l’Asus ROG Xbox Ally X suscite une forte attente. Microsoft a même affirmé que la machine s’était déjà « vendue » sur son store officiel.





Pourtant, et c’est là où la situation prend une tournure surprenante, le stock chez des revendeurs comme Best Buy, Asus et Microsoft reste disponible en précommande.

Malgré cette accessibilité, les scalpers n’hésitent pas à afficher des offres à plus de 2 000 dollars, voire à 2 500 $ sur eBay, avec le risque d'acheter un simple « engagement » de précommande, sans garantie pour l’acheteur que l'expédition suivra.

Le phénomène du scalping est loin d’être nouveau : chaque sortie d’appareil très attendu suscite une vague de reventes à prix gonflés. Les acheteurs imprudents risquent de payer une fortune pour une machine qui n’a même pas quitté l'entrepôt du revendeur officiel.

Pénurie organisée ou simple opportunisme ?

Pourquoi ce décalage entre les prix des revendeurs officiels et ceux pratiqués sur le marché parallèle ? Plusieurs éléments entrent en jeu. D’une part, Microsoft limite volontairement les premières unités pour aiguiser l’impatience et la hype autour de la sortie.

D’autre part, certains spéculateurs parient sur le fait que la pénurie va s’installer et anticipent une envolée de la demande. « Ne payez pas au-dessus du prix conseillé car de nouveaux stocks sont attendus après la première vague », préviennent les sites spécialisés.



En vérité, rien n’indique une crise d’approvisionnement similaire à celle observée sur la PS5 ou la Switch 2 à leur lancement. Il s’agit plutôt d’alimenter la sensation de rareté, tout en maximisant le profit instantané.

Les alternatives et conseils pour éviter les pièges

Face aux offres gonflées sur les plateformes comme eBay, les experts conseillent unanimement : évitez les achats via des intermédiaires qui ne détiennent même pas le produit.

Un détour par les marchands officiels permet de garantir la sécurité de la transaction et d’éviter de s’exposer à une mauvaise surprise. À noter : le marché des consoles portables PC reste de niche, et même avec l’appui d’une marque comme Xbox, rien ne suggère une rupture de stock imminente.

D’ailleurs, l’offre concurrente ne manque pas : pour les budgets plus restreints, le Steam Deck reste une option solide à prix plancher. Même les modèles phares, comme le Legion Go ou GPD Win, se situent souvent dans un créneau tarifaire proche, mais sans la bulle spéculative observée sur l’Asus ROG Xbox Ally X.

L'inflation des prix, un classique au lancement

La stratégie de spéculation et de scalping autour de ce lancement n’est pas sans conséquence pour l’écosystème du gaming mobile. En affichant des tarifs qui flirtent avec ceux de certains PC gaming portables haut de gamme, les revendeurs influencent négativement la perception du rapport qualité/prix.

Or, l’argument principal de l’Asus ROG Xbox Ally X reste sa portabilité et son intégration à l’univers Xbox, mais à près de 2 500 $ comme proposé par certains scalpers, on touche à la limite du raisonnable.

Et si l'utilisateur dispose de ce budget, autant se tourner vers un bon PC portable gaming ! L’acheteur averti devra donc, avant toute décision, jauger ses besoins face aux nombreuses alternatives, du Lenovo Legion Go au GPD Win 5, et éviter de se laisser tenter par la pression du marché parallèle.