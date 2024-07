Voici pour commencer le Asus Zenbook UX3405MA-PZ396W 14" OLED.

Il est équipé d'un processeur Intel Core i9-185H avec 24 Mo de cache, 16 cœurs, 22 threads et pouvant aller jusqu'à 5,1 GHz ainsi que d'une carte graphique Intel Arc.

L'écran OLED tactile de 14 pouces, au format 16:10 et résolution 3K, délivre des images d'une très grande netteté, des couleurs vibrantes et des noirs profonds. Son taux de rafraîchissement de 120 Hz et sa luminosité maximale de 500 nits HDR assurent des images fluides et éclatantes, même en pleine lumière.

On trouve 32 Go de RAM LPDDR5X pour un multitâche fluide et un SSD de 1 To.

Le Zenbook 14 OLED possède un châssis en aluminium conforme aux normes militaires US MIL-STD 810H, garantissant robustesse et résistance aux chocs, et son système de refroidissement efficace maintient des températures optimales.

Le clavier rétroéclairé chiclet et le pavé tactile multitouche offrent une frappe confortable et précise.

Avec le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et une gamme complète de ports, y compris Thunderbolt 4 et HDMI 2.1, le Zenbook 14 OLED offre une connectivité polyvalente pour tous vos périphériques et accessoires.

Le Asus Zenbook UX3405MA-PZ396W 14" OLED est en promotion à 1 299,99 € au lieu de 1 599 €, soit une remise de 19 % sur Amazon.







Découvrez également les modèles suivants à prix réduit à l'occasion du Prime Day :

