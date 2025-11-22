Alors que la liste des plateformes visées par la nouvelle législation semblait figée, le régulateur australien eSafety a décidé d'inclure la célèbre plateforme de streaming Twitch dans son interdiction.

Dès le 10 décembre, il sera techniquement impossible pour un résident australien de moins de 16 ans de créer un compte, la plateforme étant désormais classée comme un service "d'interaction sociale" à risque, au même titre que TikTok ou Instagram.

Pourquoi Pinterest passe-t-il entre les mailles du filet ?

La décision de l'Australie peut sembler arbitraire, mais elle repose sur une distinction technique précise. Le régulateur a estimé que si Twitch favorise les échanges en direct et les commentaires, Pinterest fonctionne davantage comme un outil de "curation d'idées" et de collection d'images.

N'étant pas considéré comme un espace d'interaction sociale active, Pinterest échappe donc à cette restriction majeure. Cette nuance montre que le gouvernement ne vise pas tout le web, mais spécifiquement les mécaniques d'engagement social jugées potentiellement nocives pour les plus jeunes.

Concrètement, que va-t-il se passer pour les comptes actuels ?

La mesure ne se contente pas de bloquer les nouvelles inscriptions, elle va aussi nettoyer la base d'utilisateurs existante. Les comptes détenus par des adolescents sous le seuil d'âge légal seront désactivés à partir du 9 janvier, laissant un mois de sursis aux utilisateurs pour récupérer leurs données ou dire au revoir à leur communauté.

Pour les plateformes qui ne respecteraient pas cette nouvelle interdiction, la facture s'annonce salée : les amendes peuvent grimper jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens (environ 32 millions USD), une menace financière suffisante pour forcer la main des géants de la tech.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand l'interdiction entre-t-elle en vigueur ?

L'interdiction de créer de nouveaux comptes pour les moins de 16 ans débute le 10 décembre 2025. La désactivation des comptes existants commencera un mois plus tard, le 9 janvier.

Quels autres réseaux sont concernés par ce bannissement ?

Outre Twitch, la liste comprend Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X (ex-Twitter), Reddit et YouTube (sauf YouTube Kids). Kick, le concurrent de Twitch, est également visé.

Pourquoi Twitch est-il banni et pas Pinterest ?

Le régulateur considère que la fonction première de Twitch est l'interaction sociale (chat en direct, engagement), tandis que Pinterest est vu comme un outil de collection d'images et d'inspiration, avec peu d'interactions directes entre utilisateurs.