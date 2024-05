Tandis que les Etats-Unis testent de nouvelles technologies avec leur navette autonome expérimentale et réutilisable X-37B, la Chine fait de même avec son très secret avion spatial Shenlong parti depuis décembre 2023 pour une troisième mission en orbite autour de la Terre.

L'habituelle discrétion de la Chine sur ses missions spatiales est ici renforcée du fait de la supervision militaire de l'avion spatial. De fait, les évolutions de ce dernier sont particulièrement scrutées, à défaut d'en comprendre les objectifs.

Peu après sa mise en orbite pour sa troisième mission, les observateurs civils et de la Space Force avaient observé le largage de six mystérieux objets qui pourraient être des balises ou des systèmes de communication avec la navette permettant de réaliser diverses expérimentations et interactions dans le milieu spatial.

Shenlong et X-37B, même culture du secret

Derrière ces manoeuvres se cachent peut-être de futures opérations de maintenance de satellite à satellite ou bien l'essai de systèmes offensifs ou défensifs qui permettraient de neutraliser une cible, ainsi que la capacité à coordonner les actions de plusieurs dispositifs en orbite.

Navette expérimentale X-37B des Etats-Unis

La navette Shenlong avait déjà réalisé des déplacements et des manoeuvres de recapture des objets largués lors de sa deuxième mission.

L'avion spatial chinois s'était fait discret depuis décembre mais il vient de se rappeler au bon souvenir des observateurs en larguant le 24 mai un nouvel objet, tout aussi mystérieux que ceux de décembre.

Tester les avantages de navettes réutilisables et hautement mobiles

La Space Force américaine a eu tôt fait de le cataloguer pour suivre ses évolutions et les spéculations vont bon train sur sa nature, entre déploiement d'un sous-satellit et éjection d'un élément en amont d'un retour sur Terre de la navette expérimentale.

La troisième mission a dépassé les 7 mois passés en orbite, mais reste encore loin de la période de près de deux ans de la mission précédente. Elle semble avoir mis l'accent sur la capacité de l'avion spatial Shenlong à changer d'altitude, passant de 300 km à 600 km au cours de ses évolutions.

Comme la navette expérimentale américaine X-37B lancée également en décembre avec le lanceur lourd Falcon Heavy de SpaceX, les mentions sont rares concernant Shenlong et seule une simple confirmation du bon déroulement du lancement de décembre a été diffusée par les autorités chinoises.