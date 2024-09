La discrétion est de mise concernant les missions de l'avion spatial réutilisable X-37B de l'armée américaine. Elle l'est tout autant, sinon plus, pour l'engin expérimental équivalent de la Chine.

Le vaisseau Shenlong, parti en décembre 2023 peu avant la navette X-37B, a réalisé un troisième vol longue durée durant lequel différentes manoeuvres ont été réalisées.

Les observateurs avaient noté l'expulsion de plusieurs objets qui ont peut-être servi de mires et des évolutions de rapprochement et peut-être de capture d'un autre objet largué ultérieurement en mai.

La navette expérimentale de retour après 7 mois de mission

La Chine semble ainsi tester des manoeuvres d'approche et de récupération ou de manipulation d'objets dans l'espace dont les objectifs restent mystérieux, tout comme ceux de la navette X-37B américaine.

Navette X-37B de l'USAF

Après plusieurs mois en orbite, la navette spatiale secrète chinoise a finalement retrouvé la Terre ferme au bout de 267 jours de vol, à peine moins que la mission précédente (276 jours).

Les observateurs avaient noté récemment des manoeuvres préparant une rentrée dans l'atmosphère. L'avion spatial chinois a atterri comme précédemment sur la base de Lop Nur (région du Xinjiang).

Un secret bien gardé

Si l'agence chinoise Xinhua a brièvement évoqué le retour de la navette, aucune image ou vidéo de l'événement n'a été diffusée, pas plus que n'ont été données des indications sur sa mission.

La navette et au moins un objet ont tout de même été repérés et photographiés par un astronome le 29 juillet dernier. La succession de clichés montre une grande proximité (une dizaine de mètres) entre les deux et des panneaux solaires sur l'un des engins.

L'article de Xinhua évoque la progression des techniques chinoises en matière d'avion spatial réutilisable et la possibilité d'en tirer des enseignements pour un "usage pacifique de l'espace dans l'avenir".

Ces technologies pourraient aussi bien servir à de la maintenance de satellites et de récupération d'objets en orbite qu'à des capacités offensives pour désactiver physiquement des satellites adverses.