Aujourd'hui, focus sur l'avion télécommandé Eachine Mini T-28 Trojan.



Prêt à voler dès sa sortie de la boîte et doté d'une structure solide en EPP, le mini T-28 Trojan peut être utilisé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Il est facile à piloter grâce à ses 3 niveaux d'assistance par gyroscope 6 axes pour vous aider au fur et à mesure de vos progrès avec : assistance 100%, assistance modérée 50% ou pas d'assistance.

Il est également possible de programmer un retour dans l'axe de décollage.

Sa batterie LiPo 1S 400 mAh offre une autonomie de vol d'environ 14 minutes.

L'avion est fourni avec un câble de charge USB LiPo, 2 hélices de rechange et une radiocommande 2,4 Ghz proportionnelle 4 voies (modèles avec batteries RTF uniquement).

L'avion est proposé avec des batteries BNF sans télécommande, où vous pourrez utiliser l'émetteur de votre choix en connectant le récepteur inclus dans le modèle, ou bien avec des batteries RTF avec télécommande.

Vous pouvez regarder les vidéos de démonstration présentes sur la page du produit pour vous faire une idée.

L'avion télécommandé Eachine Mini T-28 Trojan est disponible dans les versions suivantes :



