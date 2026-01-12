La messe est dite pour les joueurs Nintendo qui espéraient explorer les Royaumes Oubliés sur leur console fétiche. Larian Studios, par la voix de son charismatique PDG Swen Vincke, a mis fin aux spéculations lors d'une session de questions-réponses sur Reddit AMA.

Le RPG acclamé par la critique ne sera pas développé pour la future console de Nintendo par ses créateurs originaux. La raison invoquée est aussi courte que lourde de sens : "On aurait aimé mais ce n'était pas de notre ressort." Une phrase qui déplace le débat et la responsabilité.

Pourquoi Larian Studios se désengage-t-il ?

La raison est simple : pour le studio belge, le chapitre BG3 est clos. Larian considère son travail sur Baldur's Gate 3 comme terminé, à l'exception de quelques corrections de bugs mineurs. Le studio est déjà pleinement engagé dans son prochain grand projet, un nouveau jeu dans l'univers de Divinity, laissant peu de place pour un développement d'une telle envergure.

Larian CEO Swen Vincke says Baldur's Gate III isn't coming to Switch 2.



— Stealth (@Stealth40k) January 9, 2026

Dans ce contexte, allouer des ressources pour développer une version entièrement nouvelle sur une plateforme inédite n'a plus de sens stratégique pour eux. La déclaration de Vincke est donc une manière de suggérer que leur volonté ne suffisait pas face aux réalités des droits de la licence. Cette décision externe pointe directement vers le véritable propriétaire de l'univers du jeu.

Quel rôle joue Wizards of the Coast dans cette décision ?

L'implication est claire : Wizards of the Coast, propriétaire de l'IP Dungeons & Dragons, a le dernier mot. Cette situation met en lumière la dynamique de pouvoir entre le développeur, Larian Studios, et le détenteur de la licence. Même si le studio belge avait la volonté et les capacités techniques de réaliser un portage, sans le feu vert de Wizards, le projet est impossible. Larian Studios n'est plus aux commandes de l'avenir de la franchise.

This is the unfortunate truth.



While Larian would love to bring Baldur's Gate 3 to the Switch 2... their relationship with Hasbro/Wizards of the Coast is not healthy.



— NateTheHate2 (@NateTheHate2) January 9, 2026

Cette situation alimente les rumeurs qui circulent depuis un certain temps sur une possible relation tendue entre les deux entités. Le refus de porter un titre aussi monumental sur une console très attendue peut être interprété comme un signe de désaccord stratégique. Pour l'heure, Wizards of the Coast reste silencieux sur le sujet, laissant les joueurs dans l'incertitude la plus totale.

Y a-t-il encore un espoir pour les joueurs Nintendo ?

La porte n'est pas totalement fermée, mais elle n'est plus entre les mains de Larian. Théoriquement, Wizards of the Coast pourrait mandater un autre studio pour s'occuper du portage sur la console de Nintendo. L'espoir de voir le jeu tourner sur la Nintendo Switch 2 repose donc entièrement sur une initiative externe. Cependant, un tel projet serait complexe et coûteux, et rien n'indique qu'il soit actuellement à l'étude.

Le paradoxe est que Larian Studios a prouvé son attachement à l'écosystème Nintendo. Le studio vient de sortir une version améliorée de Divinity: Original Sin 2 sur la Switch 2 et a confirmé son intérêt pour la plateforme pour ses futurs jeux. Cela démontre que le blocage n'est lié ni aux capacités techniques ni à un désintérêt pour la console. Il s'agit bien d'une affaire de licence, et pas un refus de la console elle-même.

Foire Aux Questions (FAQ)

Larian Studios a-t-il un problème avec Nintendo ?

Non, au contraire. Le studio a récemment porté Divinity: Original Sin 2 sur la Nintendo Switch 2 et a exprimé son intention de considérer la console pour ses futurs projets. Le problème ne vient pas de leur relation avec Nintendo.

Qui peut décider de porter Baldur's Gate 3 sur Switch 2 maintenant ?

La décision finale appartient exclusivement à Wizards of the Coast. En tant que propriétaire de la licence Dungeons & Dragons, c'est la seule entité qui peut autoriser et financer un portage du jeu par un autre studio de développement.

Le jeu était-il trop puissant pour la Nintendo Switch 2 ?

Bien que Baldur's Gate 3 soit un jeu très exigeant, la déclaration de Larian Studios suggère que la décision n'était pas basée sur des limitations techniques, mais sur des questions de droits et de stratégie commerciale entre le studio et le détenteur de l'IP.