Dans une interview accordée au New York Times, Sundar Pichai, PDG de Google, a abordé la question de l'intelligence artificielle et a également évoqué les critiques mitigées reçues à l'égard de Bard depuis son lancement. Selon lui, le chatbot n'a pas réussi à susciter l'enthousiasme des internautes ni des employés de Google, qui l'ont trouvé moins performant que ChatGPT et limité par rapport à la concurrence.

Sundar Pichai a ainsi comparé Bard à une "Civic améliorée" (véhicule de la marque Honda, compacte et abordable), admettant ainsi que le chatbot n'était pas à la hauteur des autres du marché. Cependant, Google travaille à son amélioration pour offrir une meilleure expérience utilisateur.

Le PDG de Google a révélé que la mise à niveau inclurait l'intégration de Pathways Language Model (PaLM), un modèle de langage plus évolué que LaMDA, actuellement utilisé par Bard.

Pichai a souligné que Bard avait besoin d'améliorations et que Google disposait de modèles de langage plus performants dérivés de PaLM pour renforcer l'efficacité de son chatbot. La mise à jour devrait apporter des améliorations dans le raisonnement, le codage et la résolution de problèmes mathématiques. La mise à niveau permettra à Bard de répondre aux critiques des testeurs qui ont regretté que le robot conversationnel ne puisse pas générer de code, contrairement à ChatGPT ou Prometheus, l'IA de Microsoft Bing. Pichai a promis des progrès significatifs au cours de la semaine prochaine.

Dans le domaine de l’intelligence artificielle, Google se prépare à apporter des améliorations significatives à son chatbot, Bard. Pour y parvenir, le géant de Mountain View va utiliser son nouveau modèle de langage, Pathways Language Model (PaLM), qui compte 540 milliards de paramètres, soit quatre fois plus que LaMDA, le modèle actuellement utilisé par Bard. En comparaison, GPT-3, le modèle d’OpenAI, n’en compte que 175 milliards (et on parle de 1000 milliards pour GPT-4). Grâce à cette mise à jour, Bard sera capable de répondre à des questions plus complexes et d’écrire du code.

PaLM a été entraîné sur une grande variété de contenus, dont 22 % de données en langues étrangères. Cette capacité multilingue permettra à Bard de répondre à des questions dans d’autres langues que l’anglais. Google espère ainsi rattraper son retard sur ChatGPT d’OpenAI.

Sundar Pichai a déclaré que la société est désormais prête à être « audacieuse » en matière d’IA, après avoir été prudente pendant des mois. Toutefois, Google reste vigilant quant aux risques potentiels liés à cette technologie et reste à l’écoute des préoccupations des chercheurs et des grandes personnalités du secteur, telles qu’Elon Musk. Tout en continuant à prendre en compte ces préoccupations, Google ne compte pas ralentir ses efforts en matière d’intelligence artificielle.