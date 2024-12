On commence avec la barre de son Bose Solo 2.

Conçue pour une meilleure intelligibilité, elle dispose du mode dialogue optimisé qui rend chaque mot plus clair sans nécessiter de réglage du volume. Les deux haut-parleurs à large plage, inclinés de façon stratégique, produisent un son riche et enveloppant. De plus, le décodage Dolby intégré améliore la qualité sonore pour un réalisme saisissant.

Avec seulement 7 cm de hauteur, la Solo Série 2 s’intègre discrètement sous la plupart des téléviseurs ou peut être fixée au mur à l’aide de son support en acier inclus. Sa télécommande simplifiée et ses voyants LED à l’avant assurent une utilisation intuitive.

Retrouvez la barre de son Bose Solo 2 à 169 € au lieu de 199,95 € (prix officiel), soit une remise de 15 % sur Amazon.





Et voici quelques dernières offres intéressantes pour conclure cette période de Black Friday :

Xiaomi 14 5G - 12 + 512 Go Noir à 599,99 € avec la carte Leclerc (prix officiel 1 101,90 €)



Et ne passez pas à côté de nos autres bons plans de dernière minute pour le Black Friday :