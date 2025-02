Depuis plusieurs années, la Chine subit les effets des restrictions commerciales imposées par les Etats-Unis pour freiner sa progression dans l'industrie électronique et la production de puces en gravure fine.

Ces restrictions se sont étendues à de nombreux domaines (intelligence artificielle, quantique, nucléaire...) au nom de la sécurité nationale des USA avec la crainte de voir des technologies américaines utilisées l'armée chinoise.

Après les protestations, la Chine a commencé à réagir en limitant les exportations de certaines matières premières. Fournisseur mondial pour de nombreux matériaux et métaux indispensables à l'industrie électronique, le choix ne manque pas pour compliquer voire bloquer leur approvisionnement.

L'extraction de lithium sous pression

En plus de quotas imposés sur les volumes exportés, la Chine a commencé à restreindre l'accès aux technologies d'extraction et aux équipements. Et les dernières mesures pourraient avoir des conséquences directes sur la production des batteries des véhicules électriques.

L'agence Reuters indique qu'une entreprise chinoise a cessé depuis le 1er février 2205 l'exportation d'équipements utilisés pour le traitement du lithium dans les batteries électriques.

Extraction du lithium : plusieurs étapes de séparation et purification sont nécessaires (credit : Eramet)

Il s'agit d'absorbants utilisés dans les processus de filtration, séparation et purification à partir des matériaux bruts contenant du lithium et dont la Chine est le premier producteur mondial.

L'entreprise chinoise se conformerait ainsi aux nouvelles directives des autorités chinoises alors même qu'elles ne sont encore que des propositions devant être encore validées. Lorsqu'elles le seront, les entreprises devront passer par un système de licences pour exporter leurs produits et matériels.

Plusieurs entreprises productrices d'absorbant du lithium seraient en discussions avec le gouvernement chinois à propos de ces mesures de restriction mais leur simple annonce semble avoir déjà eu des effets.

Freiner les exportations...et les outils d'extraction

La situation est révélatrice de la position de force de la Chine en matière de production et de traitement minier du lithium et de sa capacité à en jouer en réponse à ceux qui cherchent à la freiner.

Les batteries des véhicules électriques toujours très dépendantes du lithium

Cette dépendance conduit les autres blocs géographiques à relancer l'extraction de lithium à domicile et à chercher de nouveaux gisements. En France, plusieurs sites prometteurs sont déjà à l'étude mais il reste à voir si les outils d'extraction et de traitement de la matière première ne viendront pas à manquer s'ils sont d'origine chinoise.

D'autres restrictions sur les métaux stratégiques, comme l'antimoine, peuvent aussi avoir des conséquences pour l'industrie automobile européenne et nord-américaine (et pas seulement), en freinant la production de composants de puissance comme les semi-conducteurs à large bande.