Commençons par le smartphone CUBOT Kingkong Star 5G 256Go. Il est équipé d'un écran 2K panoramique FHD+ de 6,78 pouces et d'une résolution de 2460 x 1080, pour une clarté exceptionnelle. L'immersion est totale grâce à la technologie in-cell qui vous offre des couleurs époustouflantes et de larges angles de vision.

L'écran arrière intelligent de 1,09 pouce permet de voir la date et l'heure même si l'écran est orienté vers le bas et de vérifier les notifications, la batterie, contrôler la musique ou activer la boussole très facilement.

Il embarque un puissant processeur Dimensity 700 5G octa-core et utilise la technologie d'expansion de la mémoire vive qui permet de passer de 12 à 24 Go, augmentant ainsi la performance pour le multitâche.

Avec 256 Go de ROM extensible jusqu'à 1 To, un large stockage est disponible pour toutes vos données et vous pouvez également insérer deux cartes SIM 5G en même temps.

La batterie très grande capacité de 10600 mAh assure plusieurs jours d'autonomie et une charge rapide de 33W est disponible, pour une recharge complète en un clin d'œil.

Le Kingkong Star est doté de la fonction OTG et peut être utilisé comme banque d'alimentation mobile, pratique pour le camping ou la randonnée.

Son appareil photo principal Ultra-HD de 100MP permet d'obtenir des images plus nettes d'une qualité exceptionnelle en toutes circonstances, et on trouve aussi une caméra 24MP soutenue par deux LED IR pour la vision nocturne.

Renforcé, certifié MIL-STD-810H et possédant les indices de protection IP68 et IP69K, le Kingkong Star est étanche à l'eau, à la poussière et résiste aux chutes. Vous pouvez donc l'emmener partout avec vous sans aucun risque.

Le smartphone CUBOT Kingkong Star 5G 256Go est en réduction à 265,99 € au lieu de 499,99 €, soit 47% de remise sur Rue du Commerce. La livraison est offerte.





