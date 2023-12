Commençons par le pack tablette Lenovo Tab P11 2ème génération + Clavier + Coque de protection.

La tablette est dotée d'un large écran IPS de 11,5 pouces avec une image en qualité cinéma 2K (2000 x 1200 pixels), ainsi que de 4 haut-parleurs Dolby Atmos pour un son immersif et dynamique.

Grâce au processeur Mediatek Helio G99 8 coeurs (jusqu'à 2 GHz) et au taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, vous profitez d'un gameplay hyper réactif tandis que le WiFi 6E vous fait bénéficier de connexions plus rapides et de latences plus faibles.

Le stockage de 128 Go est extensible jusqu'à 1 To avec une carte micro SD.

L'interface optimisée Android 12L offre un mode multi-écrans très pratique pour travailler sur deux applications à la fois de manière fluide : passez d'une application à l'autre ou parcourez une page sur un écran tout en prenant facilement des notes sur l’autre. Vous pouvez vous aider du Precision Pen 2 vendu séparément.

Le mode lecture de la Tab P11 Gen 2, plus agréable pour les yeux avec les modes mono et niveaux de gris, vous donne l’impression de lire un véritable livre en papier.

Vous pouvez également transformer la tablette en un écran tactile sans fil pour votre PC Windows avec Lenovo Freestyle pour encore plus de productivité.

La tablette offre une longue autonomie, jusqu'à 31 heures de musique et jusqu'à 10 heures de navigation, ainsi qu'une charge rapide.

Le pack tablette Lenovo Tab P11 2ème génération + Clavier + Coque de protection est en réduction à 299 € au lieu de 349 €, soit 14% de remise chez Boulanger. La livraison standard est offerte.

D'autres tablettes sont en ce moment à prix réduit, à savoir :

