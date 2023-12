Commençons par la carte-mère MSI MAG X570S Tomahawk Max WIFI. Elle prend en charge la mémoire DDR4 jusqu'à 5100 MHz (OC).

La MAG X570S fonctionne sur PCIe Gen4 x4 M.2 et maximise les performances des SSD basés sur NVMe.

Elle est équipée d'une solution thermique de qualité supérieure avec un dissipateur étendu et un système de refroidissement M.2 Shield FROZR pour les SSD, pour des travaux sans interruption et une performance optimale.

Elle offre une connexion réseau sécurisée, stable et rapide grâce au LAN 2,5 G et au Wi-Fi 6E Intel et est munie de ports audio arrière Realtek ALC4080 Codec.

Elle est compatible avec les processeurs AMD Ryzen 5000 Series, 5000 G-Series, 4000 G-Series, 3000 G-Series, 2000 Series et 2000 G-Series.

La carte-mère MSI MAG X570S Tomahawk Max WIFI est en promotion à 189 € au lieu de 380,90 €, soit une remise de 50% sur Rakuten. La livraison est offerte.



Passons maintenant à la caméra de surveillance extérieure sans fil Blink Outdoor. Cette caméra HD vous permet de surveiller votre domicile de jour comme de nuit grâce à la vision nocturne infrarouge et est conçue pour résister aux intempéries.

L'application Blink Home Monitor vous permet de gérer et de régler votre caméra facilement. Vous pouvez par exemple personnaliser des zones de détection de mouvements et recevoir des notifications sur votre téléphone, ou voir et entendre vos visiteurs et leur parler en temps réel avec la fonctionnalité Vidéo en direct et l'audio bidirectionnel.

Surveillez aussi votre domicile simplement avec votre voix via des appareils compatibles où Alexa est intégré.

Alimentée par 2 piles AA, la caméra offre une autonomie longue durée jusqu'à deux ans et est très facile à installer.

Profitez de l'essai gratuit de 30 jours à l'abonnement Blink pour enregistrer et partager des clips dans le Cloud. Il est possible de le faire aussi localement via Blink Sync Module 2 et une clé USB (vendue séparément).

La caméra de surveillance extérieure sans fil Blink Outdoor est au prix réduit de 49,99 € au lieu de 99,99 €, soit 50% de remise sur Amazon. La livraison est gratuite.



Enfin, continuons avec l'aspirateur balai sans fil Electrolux WQ81-PALRG. Avec une puissance de 25,2 V et la technologie cyclonique Axial, il offre une aspiration performante pendant toute la durée du nettoyage, jusqu'à 53 minutes en mode normal.

Avec ses accessoires intégrés et son aspirateur à main, passez rapidement du nettoyage des sols aux zones difficiles d'accès.

La brosse douce PowerPro spéciale sols durs aspire les poussières fines, les allergènes et les grosses particules en un seul passage et sans faire de rayures. Son puissant flux d’air aspire 7x plus efficacement les espaces étroits et les fentes.

La brosse Bed Pro Power Plus débarrasse votre intérieur des allergènes et aspire en profondeur les surfaces capitonnées et la fonction Quick Clean permet d'éliminer les fibres enmêlées dans la brosse.

Intégrés dans le manche, un suceur XL extensible et une brosse meubles sont toujours à portée de main pour nettoyer les surfaces délicates et tous les endroits difficiles d'accès comme les recoins, les zones en hauteur ou les plafonds.

Son système de filtration en 5 étapes avec filtre E10 retient jusqu’à 99,99% des microparticules de poussière et des allergènes.

L'aspirateur balai sans fil Electrolux WQ81-PALRG est en réduction à 199,99 € au lieu de 359,99 €, soit 44% de remise sur Boulanger. La livraison standard est offerte.

À découvrir également sur GNT :