Gonflement, chaleur anormale ou mauvais chargeur sont les signaux d'alerte à ne jamais ignorer. Des gestes simples sont à adopter d'urgence.

Le chiffre est frappant : 19 appareils à batterie par foyer français en moyenne. Pourtant, une écrasante majorité d'entre nous admet des comportements à risque. Charger son téléphone sous l'oreiller, laisser une trottinette branchée toute la nuit, utiliser un chargeur non-conforme...

Ces gestes, anodins en apparence, multiplient les risques.

L'actualité le rappelle brutalement, comme cet incendie de maison au Mans ce 3 novembre 2025, provoqué par une batterie de vélo électrique en pleine charge.

Qu'est-ce qui déclenche un incendie de batterie ?

Le coupable a un nom : l'emballement thermique. C'est une réaction en chaîne vicieuse où la batterie chauffe brutalement, libère des gaz inflammables, et s'enflamme ou explose. La température peut grimper à 1000 degrés en quelques secondes.

C'est ce qui s'est produit sur un vol Air China en octobre 2025. La cause ? Un choc, une surcharge, un chargeur inadapté ou un défaut de fabrication.

Le rappel massif de 481 000 batteries externes Anker en 2025 (après 33 signalements d'incendies) prouve que même les grandes marques sont concernées.

Quels sont les signaux d'alerte à surveiller ?

Le signe le plus évident est le gonflement. Si votre appareil ressemble à un coussin ou que l'écran se décolle, c'est un danger immédiat. Cette déformation vient d'une surpression de gaz.

L'autre alerte majeure est la chaleur anormale. Un appareil qui devient brûlant au repos ou pendant une charge normale, c'est très mauvais signe.

Les performances dégradées (décharge ultra-rapide, arrêts soudains) sont aussi un indicateur. Une batterie qui perd le contrôle est une bombe à retardement.

Pourquoi ne faut-il jamais charger sous l'oreiller ?

Parce que la batterie "étouffe". La charge génère naturellement de la chaleur. Sur une surface dure, comme une table, elle se dissipe. Sous un oreiller, une couverture ou sur un canapé, elle s'accumule. La température monte jusqu'au point critique de l'emballement thermique et peut déclencher un incendie.

Selon une étude d'Assurance Prévention, 46% des incidents surviennent pendant la recharge. Laisser charger sans surveillance, surtout la nuit, est une très mauvaise idée.

Que faire d'une vieille batterie ou si elle chauffe ?

Si un appareil chauffe anormalement : débranchez-le immédiatement (à la prise, pas à l'appareil) et placez-le sur une surface incombustible (carrelage, béton), loin de tout objet inflammable. Aérez la pièce, les fumées sont toxiques. N'utilisez surtout pas d'eau.

Pour la jeter : jamais dans la poubelle classique. Même "morte", elle reste dangereuse et peut prendre feu dans un camion-poubelle.

Il faut les amener en déchetterie ou dans les points de collecte en magasin (Fnac, Boulanger...). Une batterie gonflée doit être traitée avec d'extrêmes précautions.

Foire Aux Questions (FAQ)

Peut-on utiliser n'importe quel chargeur ?

Non. C'est un raccourci dangereux. Un chargeur non adapté (tension, courant) peut provoquer une surcharge et une surchauffe. Utilisez toujours le chargeur d'origine ou un modèle certifié (UL, ETL) aux caractéristiques identiques.

Les chargeurs "no-name" bon marché n'ont souvent pas les circuits de protection basiques et continuent d'envoyer du courant même quand la batterie est pleine.

Est-ce que les batteries de vélos sont plus risquées ?

Elles stockent beaucoup plus d'énergie, donc les dégâts en cas d'incendie sont bien plus importants. L'incendie du Mans (3 novembre 2025) a été causé par un vélo en charge.

Il est vital de les charger dans un endroit dégagé, sur un sol incombustible (garage, terrasse), loin des issues de secours, et jamais dans un couloir ou une chambre.

Peut-on voyager en avion avec des batteries ?

Oui, mais en cabineuniquement. Elles sont formellement interdites en soute. Si un feu démarre en soute, personne ne peut intervenir. En cabine, l'équipage peut réagir, comme lors de l'incident sur le vol Air China.

Les batteries externes sont aussi limitées en capacité (généralement sous 100 Wh, à vérifier avec la compagnie).