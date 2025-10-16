À l'approche du lancement de la très attendue ROG Xbox Ally X, les premières vidéos de gameplay commencent à émerger, et elles sont prometteuses. Plusieurs YouTubeurs ont mis la main sur la bête et l'ont testée sur les titres les plus exigeants du moment, dont le blockbuster d'EA, Battlefield 6. Les résultats sont là : oui, il est possible de profiter d'une expérience fluide et explosive dans le creux de sa main.

Quelles performances attendre sur la ROG Ally X ?

Les premières images sont impressionnantes. Sur la nouvelle ROG Ally X, Battlefield 6 tourne de manière très convaincante. Avec des réglages graphiques en "faible" (low) et la technologie de mise à l'échelle AMD FSR activée, le jeu oscille autour de la barre symbolique des 60 images par seconde en 1080p. D'autres titres exigeants comme Helldivers 2 affichent des résultats similaires, flirtant avec les 60-70 FPS, tandis que Forza Motorsport maintient un solide 50-55 FPS avec des réglages élevés.





Bien sûr, ces performances dépendent du mode de puissance utilisé. En mode "Turbo" (35W), branché sur secteur, la console libère tout son potentiel. En mode "Performance" (17W), le framerate reste stable autour de 60 FPS, mais avec des concessions graphiques. Il faut toutefois prendre ces chiffres avec prudence, les pilotes et le jeu pouvant encore être optimisés d'ici la sortie officielle de la machine le 16 octobre.

Le jeu est-il jouable sur les autres consoles portables ?

Sur la ROG Ally classique, équipée de la même puce Z1 Extreme mais avec moins de RAM, l'expérience reste tout à fait jouable. Les tests montrent une moyenne de 40 à 50 FPS avec les mêmes réglages, bien que des saccades soient un peu plus fréquentes. Sur la ROG Ally X, la RAM supplémentaire semble vraiment faire la différence en offrant une stabilité accrue, se maintenant plus volontiers entre 45 et 55 FPS.





D'autres machines, comme l'AYANEO 3, montrent des résultats encore meilleurs, dépassant régulièrement les 60 FPS. Cela augure du bon pour les futures consoles équipées des puces Z2 Extreme, qui devraient offrir une expérience de jeu portable de premier ordre.

Pourquoi le Steam Deck est-il laissé de côté ?

Le grand absent de la fête, c'est le Steam Deck de Valve. La raison est purement logicielle : le jeu exige l'activation du Secure Boot, une fonctionnalité de sécurité que la console de Valve ne supporte pas officiellement, même en installant Windows. Résultat, impossible de lancer le jeu.





Cette barrière technique est un obstacle majeur pour les possesseurs de Steam Deck qui espéraient profiter du titre en déplacement. Pour eux, la seule solution viable reste pour le moment le cloud gaming, via des services comme GeForce NOW, qui permet de streamer le jeu sans avoir à l'installer localement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les meilleurs réglages pour jouer à Battlefield 6 sur la ROG Ally X ?

Pour une expérience fluide visant les 60 FPS, il est recommandé de régler le jeu en 1080p ou 900p avec les détails graphiques sur "Faible" (Low) et d'activer la technologie AMD FSR en mode "Équilibré" ou "Performance".

Le jeu fonctionnera-t-il un jour sur le Steam Deck ?

C'est très peu probable, à moins qu'EA ne supprime l'exigence du Secure Boot via une mise à jour, ou que Valve ne trouve un moyen de l'intégrer officiellement à sa console. En l'état actuel, le cloud gaming est la seule alternative pour les joueurs sur Steam Deck.

Est-ce que les performances vont encore s'améliorer ?

Oui, c'est quasiment certain. Les tests actuels sont réalisés sur des versions non finales des consoles avec des pilotes qui ne sont pas encore optimisés. On peut s'attendre à des gains de performance après la sortie officielle des machines et les premières mises à jour du jeu et des drivers.